Meta Threads introduce a livello globale i tag senza simbolo

Il social network di Meta, Threads, ha implementato un importante aggiornamento che cambierà il modo in cui gli utenti utilizzano gli hashtag sulla piattaforma. Da alcuni giorni, i tag saranno introdotti senza il simbolo del cancelletto, consentendo agli utenti di taggare un solo argomento per post al fine di evitare il fenomeno dello spam dei tag. L’azienda ha testato inizialmente questa funzionalità in Australia il mese scorso e ora ha esteso l’implementazione dei tag a livello globale.

A differenza degli hashtag, con i tag gli utenti possono utilizzare frasi contenenti spazi e caratteri speciali. Cliccando su un tag in un post, gli utenti possono aprire tutti i post associati a quel tag nella visualizzazione di ricerca. È anche possibile digitare il tag nella barra di ricerca per visualizzare tutti i post correlati. Tuttavia, è importante notare che potrebbero apparire anche post con la stessa frase che non utilizzano i tag.

Adam Mosseri, capo di Instagram, ha condiviso che l’azienda spera che questo nuovo design riduca il coinvolgimento di pratiche di hacking sulla piattaforma. Nonostante questa innovazione, Threads non dispone ancora di una sezione di tendenza, ma i tag popolari possono essere visualizzati quando si tocca il pulsante del tag.

È possibile segnalare un argomento se ritenuto insensibile, con categorie di segnalazione che includono spam, bullismo o molestie, truffe o frodi, disturbi alimentari e incitamento e simboli di odio. Utenti hanno segnalato avvisi relativi a tag sensibili segnalati in precedenza, ma la soglia per l’attivazione di popup per tag sensibili non è chiara.

Tuttavia, c’è un problema evidenziato riguardo alla compilazione di hashtag simili. Con il limite di un tag per post, i post potrebbero non raggiungere il pubblico interessato a un altro tag simile. Ad esempio, attualmente ci sono più tag per NBA, tra cui NBAThread, NBA Threads e NBA.

Il mese scorso, Threads ha esteso la sua funzionalità di ricerca a “tutte le lingue” in tutti i paesi in cui l’app è disponibile. La società è inoltre pronta a lanciare Threads nell’Unione Europea in conformità con le regolamentazioni della regione. Secondo le informazioni di Apptopia, i download giornalieri di Threads hanno registrato una ripresa dopo un calo negli ultimi mesi.