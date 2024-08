Ospedali in carenza di un prodotto inaspettato

Il sistema sanitario nazionale non è esattamente in salute a causa dei fondi che riceve e questo implica che ci siano diverse carenze. Tra queste c’è la mancanza di prodotti che sembrerebbero di base, per esempio le stecche per il gesso che si è visto recentemente. A volte si tratta di un semplice problema di approvvigionamenti sbagliati, ma ci sono problemi più globali e che quindi non riguardano soltanto i nostri ospedali. Attualmente a livello mondiale c’è una scarsità di soluzioni saline.

Secondo l’ente preposto australiano infatti, tra le sostanze in carenza ci sarebbero le suddette e il lattato di sodio composto. Come detto, non è un problema degli ospedali australiani, ma proprio a livello globale dove la produzione sta avendo diversi problemi e non riesce a tenere il passo con la domanda.

Gli ospedali in cerca di soluzioni saline

Ci sono soluzioni alternative per quanto riguarda le soluzioni saline, ma non possono essere usate in ogni circostanza. Le soluzioni saline sono obbligatorie quando si usano certi farmaci, come i chemioterapici, quindi non se ne possono fare a meno. Per quanto riguarda i problemi di produzioni, si tratta ormai di un problema abbastanza comune in altri settori e non solo per gli ospedali.

La globalizzazione ha di fatto reso tutti i paesi un po’ interdipendenti con altri. La produzione interna di prodotti è complementare a quella estera e basta qualche problema interno o estero per ritrovarsi con un approvvigionamento subottimale. Sicuramente nei prossimi anni vedremo delle trasformazioni a livello di produzione globale.