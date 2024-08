WhatsApp: le emoji animate arrivano anche su iOS

Qualche tempo fa, vi avevamo parlato di un aggiornamento beta di WhatsApp per dispositivi Android dove venivano introdotte le emoji animate. Oggi, grazie ad una nuova beta per iOS, possiamo confermare che le emoji animate sono in lavorazione anche per i dispositivi Apple. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp sta lavorando duramente per migliorare il suo servizio di messaggistica. Nel corso degli ultimi mesi questo ha fatto enormi passi in avanti in termini di funzionalità. Quella di cui parliamo oggi, è una novità che ha lo scopo di rendere più interattive le chat tra utenti. Ecco come funzionerà il tutto.

WhatsApp: ecco quali saranno le prime emoji animate

Le emoji animate sono finalmente sbarcate sui dispositivi iOS. Al momento sono disponibili solo per coloro che hanno scaricato l’ultima beta dell’app, ma presto arriveranno per tutti. Sono ben sei, quelle che il servizio di messaggistica ha deciso di animare per prime, le più utilizzate (es. faccia che piange, faccia con lacrime di gioia). In futuro, ne verranno aggiunte delle altre. Utilizzarle è semplice come bere un bicchiere d’acqua. Baserà infatti selezionare l’emoji di interesse dalla tastiera ed inviarla in chat e questa si animerà automaticamente.

Considerando che i test della funzione sono stati appena avviati, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che WhatsApp decida di rilasciare la novità anche per il pubblico generale. Se non insorgeranno intoppi di nessun tipo, potrebbe arrivare in campo già nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.