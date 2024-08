Recensione Cavo di Ricarica Magnetico Chargeasap Connect Pro da 100 W: Un Cavo per Governarli Tutti

Il cavo di ricarica magnetico Chargeasap Connect Pro da 100 W rappresenta una soluzione innovativa per chi cerca un cavo multifunzione capace di ricaricare dispositivi USB-C, Lightning e micro USB. Attualmente in crowdfunding su Kickstarter, questo cavo promette di essere un valido alleato per chi desidera praticità e efficienza.

Specifiche Tecniche

– Lunghezza: 1,2 metri (3 piedi e 11 pollici)

– Connessioni: USB-C da un lato, connessione magnetica intercambiabile dall’altro

– Display: LCD integrato che mostra la potenza in watt

– Capacità di Ricarica: Supporta USB-C PD da 100 W e Apple Fast Charge da 27 W

– Materiale: Guaina intrecciata per resistenza e durabilità

– Colori Disponibili: Nero e canna di fucile (versione rossa testata è un campione multimediale)

Contenuto della Confezione

– Cavo Connect Pro

– Una punta magnetica a scelta (USB-C, Lightning, micro USB)

Design e Caratteristiche

Il cavo Chargeasap Connect Pro è caratterizzato da una guaina intrecciata che gli conferisce robustezza. Ha un connettore USB-C a un’estremità e una connessione magnetica con un display LCD all’altra estremità. Il display fornisce informazioni in tempo reale sulla potenza in watt, rendendo semplice monitorare la ricarica.

Le punte magnetiche utilizzano magneti al neodimio per garantire una connessione sicura e stabile, evitando disconnessioni accidentali. La connessione è leggermente incassata per prevenire distacchi accidentali, ma può essere facilmente scollegata in caso di necessità.

Prestazioni

Durante i test, il cavo ha dimostrato eccellenti prestazioni con diversi dispositivi:

– iPhone 15 Pro Max: La punta USB-C si inserisce facilmente e resta saldamente in posizione, con la connessione magnetica che si dimostra estremamente forte.

– MacBook Pro M3 da 14 pollici: Supporta la ricarica rapida fino a 100 W, comparabile con il cavo USB-C originale Apple.

– Dispositivi vari: Carica efficacemente dispositivi come il mouse Logitech MX Master 3S e la tastiera Keychron Q1 HE.

Vantaggi

– Versatilità: Compatibile con USB-C, Lightning e micro USB.

– Ricarica Rapida: Supporta la ricarica rapida per dispositivi Apple fino a 27 W.

– Monitoraggio: Display LCD integrato che mostra la potenza in tempo reale.

– Robustezza: Cavo intrecciato resistente e ben fatto.

– Portabilità: Ideale per viaggi grazie alla compatibilità con vari dispositivi e alle punte intercambiabili.

Svantaggi

– Posizione del Display: Il display si trova vicino all’estremità del cavo che si collega all’adattatore di alimentazione, rendendolo difficile da vedere se il cavo è collegato a una presa a muro nascosta.

– Indicatore LED: Il LED di stato resta verde anche quando la carica è completa; sarebbe utile se cambiasse colore o si spegnesse.

Considerazioni Finali

Il cavo di ricarica magnetico Chargeasap Connect Pro da 100 W è una soluzione versatile e innovativa per chi cerca un cavo multifunzione. Con la sua capacità di ricaricare una varietà di dispositivi e il monitoraggio in tempo reale della potenza, si dimostra un accessorio utile sia per uso quotidiano che per viaggi. Nonostante qualche piccolo miglioramento desiderabile, come la posizione del display e l’indicatore LED, riceve un giudizio positivo e un entusiastico pollice in su.