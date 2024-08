Recensione AOC U32P2CA: monitor da 32 pollici perfetto per la produttività

AOC non è solamente azienda capace di mettere sul mercato monitor da gaming di altissima qualità, bensì butta un occhio anche verso la produttività, come nel caso dell’AOC U32P2CA, un dispositivo che riesce a garantire tutto il necessario che l’utente business potrebbe richiedere. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

La prima cosa che notiamo nell’avvicinamento al prodotto recensito è un design molto classico e minimale, perfetto per ambienti lavorativi, con una scocca posteriore realizzata in plastica, all’apparenza non di altissima qualità, sebbene sia sufficientemente resistente (si nota qualche scricchiolio al tocco), è una parte opaca che non trattiene le impronte, sulla quale troviamo le griglie di aerazione e la scritta AOC, che riporta appunto il brand.

La base d’appoggio è abbastanza grande, proprio perché le dimensioni del monitor sono anch’essere importanti, pari a 714,8 x 425,2 x 55,7 millimetri (esclusa la base), con un peso che si aggira attorno a circa 10kg. Necessita del proprio spazio, questo è indubbio, a renderlo più versatile troviamo la solita possibilità di regolarne l’altezza, sfruttando la base, con oscillazione di circa 150 millimetri (15 centimetri) sulla verticale. L’orientamento, anche se solo in parte, può essere modificato anche sull’asse orizzontale, così da evitare riflessi di alcun tipo (-5/21,5 gradi)

La base è comunque sufficientemente salda ed affidabile, una volta appoggiato sul piano, anche grazie ad un peso elevato, difficilmente il dispositivo andrà a spostarsi. Una rotazione, anche se lieve, è possibile infine sull’asse verticale, in modo da avere la possibilità di ruotare la schermata verso amici o colleghi, senza particolari difficoltà, da notare la regolazione dell’orientamento, con la quale il monitor può essere ruotato di 180 gradi, passando dall’orientamento orizzontale a quello verticale. Il sistema di controllo si affida interamente alla parte anteriore, dove troviamo una serie di pulsanti fisici, facilmente raggiungibili e ben visibili, con i quali riuscire a navigare all’interno del menù ed apportare varie modifiche alle impostazioni.

Specifiche e Connessioni

AOC U32P2CA è un monitor da 31,5 pollici di diagonale (80 centimetri), con pannello completamente piatto e trattamento antiriflesso con finitura lucida (non manca la durezza 3H). Il formato è 16:9, retroilluminazione WLED con frequenza di aggiornamento a 60Hz, un buon tempo di risposta di 4 millisecondi, ed una risoluzione massima in UltraHD a 3840 x 2160 pixel. L’angolo di visione è molto elevato, parliamo di 178 gradi sia in orizzontale che in verticale, mentre i colori, sebbene siano 16,7 milioni, sono leggermente spenti, come anche il dettaglio e la nitidezza generali. Nel complesso li possiamo ritenere allineati con la fascia di prezzo, non è un monitor da pensare per i content creator, quanto proprio per un classico utilizzo da ufficio.

La luminosità massima, di 350 cd/m2, è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi. Buona la tecnologia con Adaptive Sync e Low Blue Light, sia per migliorare le performance, che proteggere la vista dell’utilizzatore stesso, come la scelta di proporre una soluzione di continuità con cornici sottilissime su tre lati (quasi assenti), riuscendo difatti a ridurre al massimo lo spreco di spazio in termini di dimensioni finali.

All’interno di AOC U32P2CA possiamo trovare due altoparlanti da 3W, capaci di restituire un volume massimo più che sufficiente per soddisfare le esigenze dei consumatori, anche se perdono leggermente in dettaglio e nitidezza. Buoni al contrario i bassi, abbastanza corposi e profondi.

La connettività fisica è integrata interamente nella parte posteriore, dove possiamo trovare: due porte HDMI 2.0, una displayPort 1.2, ma anche una porta USB-C 3.2 (che funziona anche da alimentazione fino a 65W), con la presenza di un hub USB con alle spalle 4 ingressi USB (alcuni di questi comodissimi sul lato, non solo posteriori), per finire con l’uscita cuffie da 3,5mm. Come avete potuto voi stessi notare, una buonissima dotazione che soddisfa le esigenze della maggior parte dei consumatori, senza dover minimamente sottostare a limitazioni o rinunce di alcun tipo. Vogliamo sottolineare il supporto alla funzione DisplayPort Alternate Mode della porta USB-C, ciò sta a significare che è possibile collegare il notebook al monitor, trasmettendo il video, ed allo stesso tempo ricaricandolo.

AOC U32P2CA – conclusioni

In conclusione AOC U32P2CA è un monitor estremamente completo per il suo prezzo di vendita, che rientra nei 500 euro di spesa, in primis per la buonissima connettività presente nella parte posteriore, molto varia e versatile, passando per dimensioni elevate del pannello, che garantiscono comunque la possibilità di scegliere l’orientamento a proprio piacimento. Non mancano nemmeno gli altoparlanti, non saranno di livello eccelso, ma rappresentano comunque un plus che in altri prodotti della stessa fascia di prezzo non troviamo.