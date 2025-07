Ossitocina e depressione postpartum: come rafforza il legame madre-bambino

La depressione postpartum colpisce circa una madre su sette nei primi mesi dopo il parto, compromettendo non solo il benessere emotivo della donna, ma anche la relazione con il neonato. In questo contesto delicato, l’ossitocina – spesso chiamata “ormone dell’amore” – sta attirando l’attenzione della ricerca scientifica per il suo ruolo nel rafforzare il legame madre-bambino anche in situazioni di difficoltà psicologica.

L’ossitocina è un neuroormone prodotto dall’ipotalamo e rilasciato dalla neuroipofisi, noto per il suo coinvolgimento nel parto, nell’allattamento e nei comportamenti sociali. Durante la nascita e l’allattamento, i suoi livelli aumentano naturalmente, promuovendo l’attaccamento e la sensibilità materna. Tuttavia, nei casi di depressione postpartum, questi meccanismi possono risultare alterati, rendendo più difficile per la madre rispondere in modo empatico e affettuoso ai bisogni del neonato.

Ossitocina e depressione postpartum: il legame madre-bambino che cura

Numerosi studi recenti hanno osservato che la somministrazione controllata di ossitocina può migliorare le risposte emotive delle madri affette da depressione postpartum, facilitando comportamenti di accudimento e attenuando i sentimenti di distacco o colpa. Anche semplici contatti fisici, come l’abbraccio o la vicinanza pelle a pelle, possono stimolare la produzione naturale dell’ormone, aiutando a ristabilire la connessione emotiva tra madre e figlio.

In uno studio pubblicato sulla rivista Psychoneuroendocrinology, le madri con sintomi depressivi che ricevevano ossitocina spray mostravano un aumento dell’attenzione ai segnali emotivi del neonato e una maggiore disponibilità al contatto visivo e al sorriso. Questi piccoli ma significativi gesti rappresentano i mattoni su cui si costruisce un attaccamento sicuro, fondamentale per lo sviluppo affettivo e cognitivo del bambino.

L’effetto benefico dell’ossitocina sembra agire anche sul sistema nervoso, modulando l’attività dell’amigdala – la struttura cerebrale coinvolta nella gestione delle emozioni e della paura – e riducendo i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Questo aiuta la madre a sentirsi più calma e sicura, favorendo un’interazione più positiva con il proprio figlio.

Differenza nel costruire relazioni sane fin dai primi giorni di vita

È importante però ricordare che l’ossitocina non è una “cura miracolosa”. I ricercatori sottolineano che l’efficacia dell’ormone dipende da numerosi fattori, tra cui la storia personale della madre, il contesto familiare e la qualità del supporto psicologico ricevuto. Per questo motivo, l’integrazione dell’ossitocina nelle strategie terapeutiche dovrebbe sempre avvenire sotto controllo medico e come parte di un percorso multidisciplinare.

Al di là dell’uso clinico, valorizzare il contatto affettivo, l’allattamento e il tempo di qualità tra madre e neonato rimane una strategia fondamentale per stimolare la produzione naturale dell’ossitocina. Anche il supporto empatico di partner, familiari e operatori sanitari gioca un ruolo essenziale nel creare un ambiente sicuro e rassicurante per la madre.

In conclusione, la scienza sta confermando il potenziale dell’ossitocina come alleata nel superare le difficoltà emotive legate alla depressione postpartum. Promuovere una cultura della cura e della vicinanza può fare la differenza nel costruire relazioni sane fin dai primi giorni di vita.

Foto di Liv Bruce su Unsplash