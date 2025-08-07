Pedalare contro il Parkinson: come la bicicletta aiuta il cervello

Andare in bicicletta potrebbe diventare una terapia innovativa per i pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Secondo uno studio recente pubblicato su una rivista scientifica internazionale, l’attività ciclistica è in grado di migliorare non solo le capacità motorie, ma anche le funzioni cerebrali compromesse dalla malattia neurodegenerativa.

Il morbo di Parkinson, noto per i suoi effetti debilitanti sulla mobilità, è anche responsabile di un progressivo deterioramento cognitivo. I ricercatori hanno scoperto che l’esercizio regolare in bicicletta stimola aree del cervello legate alla memoria, all’attenzione e al controllo motorio, contribuendo a rallentare l’evoluzione della patologia.

Parkinson e bicicletta: scoperto un legame che migliora le funzioni cerebrali

Durante lo studio, un gruppo di pazienti è stato sottoposto a sessioni di ciclismo stazionario per diverse settimane. I risultati hanno mostrato un netto miglioramento nella reattività cerebrale e nella coordinazione, rispetto ai pazienti che non avevano praticato alcuna attività fisica strutturata.

Gli scienziati ipotizzano che il movimento ciclico e ritmico della pedalata agisca come una sorta di “stimolazione cerebrale naturale”, capace di sincronizzare l’attività neurale e aumentare l’afflusso di sangue al cervello. Questo effetto, simile a quello prodotto da alcune terapie farmacologiche, è privo di effetti collaterali e facilmente accessibile.

Non si tratta solo di un’attività fisica: il ciclismo diventa anche un’opportunità di autonomia e benessere psicologico per i malati. Muoversi, anche su una cyclette, può ridurre ansia e depressione, due condizioni spesso associate alla malattia di Parkinson.

La costanza e la stimolazione cognitiva regolare

I ricercatori sottolineano l’importanza di personalizzare l’allenamento in base alle condizioni del paziente, monitorando frequenza cardiaca e intensità dell’esercizio. L’obiettivo non è la performance, ma la costanza e la stimolazione cognitiva regolare.

Questi risultati aprono nuove strade alla riabilitazione neurologica, suggerendo che un approccio integrato tra attività fisica, terapia farmacologica e supporto psicologico possa offrire benefici concreti. Il futuro della cura del Parkinson potrebbe passare anche dalle due ruote.

Foto di Gianni Crestani da Pixabay