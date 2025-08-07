Search here...
Pedalare contro il Parkinson: come la bicicletta aiuta il cervello

By: Annalisa Tellini

Andare in bicicletta potrebbe diventare una terapia innovativa per i pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Secondo uno studio recente pubblicato su una rivista scientifica internazionale, l’attività ciclistica è in grado di migliorare non solo le capacità motorie, ma anche le funzioni cerebrali compromesse dalla malattia neurodegenerativa.

Il morbo di Parkinson, noto per i suoi effetti debilitanti sulla mobilità, è anche responsabile di un progressivo deterioramento cognitivo. I ricercatori hanno scoperto che l’esercizio regolare in bicicletta stimola aree del cervello legate alla memoria, all’attenzione e al controllo motorio, contribuendo a rallentare l’evoluzione della patologia.

Parkinson e bicicletta: scoperto un legame che migliora le funzioni cerebrali

Durante lo studio, un gruppo di pazienti è stato sottoposto a sessioni di ciclismo stazionario per diverse settimane. I risultati hanno mostrato un netto miglioramento nella reattività cerebrale e nella coordinazione, rispetto ai pazienti che non avevano praticato alcuna attività fisica strutturata.

Gli scienziati ipotizzano che il movimento ciclico e ritmico della pedalata agisca come una sorta di “stimolazione cerebrale naturale”, capace di sincronizzare l’attività neurale e aumentare l’afflusso di sangue al cervello. Questo effetto, simile a quello prodotto da alcune terapie farmacologiche, è privo di effetti collaterali e facilmente accessibile.

Non si tratta solo di un’attività fisica: il ciclismo diventa anche un’opportunità di autonomia e benessere psicologico per i malati. Muoversi, anche su una cyclette, può ridurre ansia e depressione, due condizioni spesso associate alla malattia di Parkinson.

La costanza e la stimolazione cognitiva regolare

I ricercatori sottolineano l’importanza di personalizzare l’allenamento in base alle condizioni del paziente, monitorando frequenza cardiaca e intensità dell’esercizio. L’obiettivo non è la performance, ma la costanza e la stimolazione cognitiva regolare.

Questi risultati aprono nuove strade alla riabilitazione neurologica, suggerendo che un approccio integrato tra attività fisica, terapia farmacologica e supporto psicologico possa offrire benefici concreti. Il futuro della cura del Parkinson potrebbe passare anche dalle due ruote.

Foto di Gianni Crestani da Pixabay

Le foche leopardo “cantano” come ninne nanne: lo studio sorprendente
