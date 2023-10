Perdere peso: gli effetti collaterali della medicina miracolosa

Negli ultimi mesi una medicina particolare è diventata famosa a livello globale, ma soprattutto negli Stati Uniti. Un trattamento inizialmente pensato per chi soffre di diabete è diventato una cura miracolosa per perdere peso senza l’apparente rischio di andare incontro a eventuali effetti collaterali. In realtà ci sono degli effetti collaterali e riguardano il sistema digestivo quindi diversi organi e tessuti, rischi da non sottovalutare.

Un recente studio condotto su questo farmaco per perdere peso già approvato dalla FDA ha cercato di capirne rischi. Il principio alla base del farmaco è imitare l’ormone GLP-1 che può di fatto ridurre l’appetito. Quello che è stato visto su oltre 5.000 persone che hanno assunto il farmaco è che possono presentarsi pancreatiti, gastroparesi e ostruzioni intestinali.

Perdere peso e i rischi del farmaci

Le parole dei ricercatori: “Quando ci sono milioni di persone che usano questi farmaci, si sa, un rischio dell’1% si traduce ancora in molte persone che potrebbero sperimentare questi eventi. Dato l’ampio uso di questi farmaci, questi eventi avversi, sebbene rari, devono essere presi in considerazione dai pazienti che stanno pensando di usarli per perdere peso perché il calcolo rischio-beneficio per questo gruppo potrebbe differire da quello di coloro che li usano per il diabete.”

Il problema in questo caso non è soltanto del nuovo farmaco in questione visto che ci sono molti altri simili che vengono usati per perdere peso, tutto con sostanzialmente gli stessi problemi in quanto utilizzano lo stesso principio. Il GLP-1 rallenta la velocità con cui viene digerito il cibo quindi riducendo la sensazione di aver fame. La golosità rimane quindi di fatto il farmaco da solo non basta.