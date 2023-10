Chiarezza verbale: la chiave per apparire più simpatici

In molti contesti, mantenere una certa ambiguità nella comunicazione può aiutare a preservare relazioni fluenti e a evitare situazioni imbarazzanti. Tuttavia, un recente studio mette in luce come risposte vaghe possano compromettere la tua reputazione e ridurre le possibilità di fare nuove amicizie. L’ambiguità, infatti, può far sembrare meno simpatici agli altri, sottolineando l’importanza di una comunicazione chiara per il successo nelle interazioni personali e professionali.

La ricerca condotta dalla James Cook University e dall’Università di Ginevra ha esaminato come la simpatia sia percepita durante le conversazioni quotidiane, concentrandosi sulla precisione delle risposte. Questi studi hanno coinvolto partecipanti occidentali e asiatici in 9 esperimenti che hanno esaminato l’impatto delle risposte chiare rispetto a quelle vaghe.

Quando posta una domanda, è comune che la risposta non sia sempre precisa, a volte a causa di distrazione o di semplice incapacità di ricordare una risposta specifica. Tuttavia, la ricerca ha dimostrato che le persone che tendono a rispondere in modo vago possono essere percepite come meno simpatiche in varie situazioni sociali. Questa percezione nasce perché la vaghezza spesso viene interpretata come disinteresse o come un tentativo di nascondere la verità, a seconda del contesto. Di conseguenza, una comunicazione vaga e ambigua può scoraggiare le persone dal cercare di instaurare nuove amicizie o relazioni.

“La nostra ricerca mette in luce l’impatto delle risposte vaghe sulla percezione di simpatia e sottolinea l’importanza di una comunicazione chiara nella vita quotidiana, dato che la simpatia svolge un ruolo chiave nel nostro successo sociale e professionale“, ha sottolineato il Dr. Deming Wang, psicologo sociale presso la James Cook University di Singapore.

Lo studio ha anche esplorato come l’ambiguità nelle risposte influenzi la percezione delle caratteristiche personali. Coloro che rispondevano in modo vago venivano visti come meno affettuosi, più introversi, increduli e cauti, mentre coloro che rispondevano in modo chiaro venivano considerati più piacevoli, estroversi e affidabili.

Tuttavia, va notato che ci sono situazioni in cui l’ambiguità nelle risposte non compromette la simpatia. Ad esempio, quando si discute di argomenti delicati come la perdita di una persona cara o il licenziamento, risposte vaghe possono essere considerate più appropriate, poiché dare risposte dirette potrebbe risultare insensibile o doloroso.

In conclusione, se desideriamo aumentare la nostra simpatia e favorire interazioni sociali più positive, è importante prestare attenzione a evitare risposte vaghe nelle conversazioni quotidiane. Mentre ognuno ha un proprio stile di comunicazione, comprendere quando la chiarezza è fondamentale può aiutare a migliorare le relazioni e a creare una migliore impressione sugli altri.