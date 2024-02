Pomodori ottimi per la salute: una difesa contro le infezioni

Molti alimenti sono indicati per la nostra salute, tutti in modi diversi tra di loro, o quasi. Un esempio sono i pomodori che secondo una nuovo studio nascondo un effetto importantissimo. Sarebbero in grado di aiutare il nostro organismo a difendersi dalle infezioni batteriche che attaccano l’intestino. Nello specifico sono efficaci nel difenderci contro la salmonella, una della cause più comuni delle intossicazioni alimentari.

Le parole dei ricercatori della Cornell University: “Il nostro obiettivo principale in questo studio era scoprire se il pomodoro e il succo di pomodoro possono uccidere i patogeni enterici, inclusa la Salmonella Typhi, e, in tal caso, quali qualità hanno per farli funzionare.”

L’efficacia dei pomodori

Lo studio si è concentrato sul sierotipo tifoide di Salmonella causa della febbre tifoide dove l’infezione è in grado di andare in circolo in tutto l’organismo sfruttando il flusso sanguigno che passa nell’intestino. Grazie alla presenza di antiossidanti, vitamine e molti altri composti, i pomodori possono difenderci in tal senso. Nei testi di laboratorio il succo di questo frutto/verdura ha ucciso i batteri presi in considerazione in appena 24 ore. Con questo successo hanno cercato di capire che genere di peptidi sono in grado di fare tutto questo.

Ne sono stati trovati due nello specifico che sono stati poi testati approfonditamente mettendoli a contatto con membrane cellulari batteriche. Questi due peptidi dei pomodori sono riusciti a penetrare le membrane in meno di un’ora. Andando oltre, hanno ucciso anche altri ceppi di salmonella. Si tratta di una ricerca allo stato iniziale, ma potrebbe cambiare radicalmente la lotta a questo genere di infezioni.