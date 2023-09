Possiamo Affidarci ai Ricordi della Prima Infanzia?

I ricordi dell’infanzia, spesso pregni di nostalgia e sentimenti, sono una parte importante della nostra identità, ma quanto possiamo veramente fidarci di essi? I ricordi, indipendentemente dall’età, sono soggetti a modifiche, suggestionabilità e altre influenze esterne, il che li rende non infallibili.

Sebbene alcuni ricordi, specialmente quelli legati a eventi traumatici o altamente emotivi, possano essere sorprendentemente accurati, è importante ricordare che i ricordi possono cambiare con il tempo. Uno studio del 2020 ha rivelato che nel corso del tempo, i ricordi delle persone di eventi specifici possono diventare meno dettagliati, ma quando vengono ricordati, la loro precisione rimane sorprendentemente alta, compresa tra il 93% e il 95%.

La psicologa infantile Carole Peterson ha scoperto che gli eventi emotivamente carichi sono più probabili di essere memorizzati nella nostra memoria. I ricordi chiari e ben organizzati tendono anche a essere più facili da richiamare nel tempo. Ad esempio, gli adolescenti hanno dimostrato di poter ricordare dettagli precisi di lesioni infantili se queste esperienze erano emotivamente intense.

Tuttavia, i ricordi, soprattutto quelli dei bambini, possono essere influenzati dalle aspettative sociali e dalla suggestionabilità. Alcuni individui, soprattutto i bambini, possono sviluppare falsi ricordi e ricordare eventi che non sono mai accaduti. Uno studio del 2011 ha identificato emozioni e suggestionabilità come principali cause di falsi ricordi. Inoltre, i ricordi infantili possono essere più instabili e soggetti a discrepanze rispetto a quelli dei bambini più grandi.

In sintesi, sebbene i ricordi, in particolare quelli legati a esperienze emotivamente intense, possano essere affidabili, è importante comprendere che sono suscettibili a cambiamenti e influenze esterne. La vera accuratezza di un ricordo può essere difficile da stabilire senza prove concrete come registrazioni video o testimonianze affidabili.

