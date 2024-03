Rocket Drone F1: Il Drone di Red Bull che sfida le Velocità delle Formula 1 a 350 km/h

Il mondo della Formula 1 si prepara a una rivoluzione grazie al Rocket Drone di Red Bull, un innovativo drone progettato per seguire le veloci monoposto in pista a velocità sorprendenti. Pilotato dall’ingegnere Ralph Hogenbirk del team olandese Drone Gods, questo drone ha recentemente fatto la storia sorvolando il circuito di Silverstone, mantenendo il passo del campione del mondo Max Verstappen e raggiungendo una velocità massima di 350 km/h.

Rocket Drone: Tecnologia all’avanguardia

Questo aeromobile senza pilota è dotato di due telecamere integrate che forniscono una visione in prima persona (Fpv), trasmettendo in tempo reale le incredibili immagini del volo. Il Guinness dei primati ha già riconosciuto l’eccezionale performance del Rocket Drone, che si distingue dagli altri droni per la sua capacità di mantenere la velocità in curva per un intero giro.

Ingegneria e Collaborazione con Red Bull Advanced Technologies

Il progetto del Rocket Drone è nato dalla richiesta di Red Bull al team olandese Drone Gods di creare un drone Fpv in grado di seguire una monoposto di Formula 1 per un intero giro. Gli ingegneri hanno lavorato per otto mesi, affrontando sfide come l’equilibrio tra elettronica, design, peso e distanza di volo. La collaborazione con Red Bull Advanced Technologies ha portato a miglioramenti strutturali significativi, rendendo il drone ancora più performante.

Performance Straordinarie e Potenziale Rivoluzionario

Il Rocket Drone ha superato le aspettative durante il test sul circuito di Silverstone, registrando riprese a 310 km/h nonostante le sfide meteorologiche. Con una velocità massima di 350 km/h, accelera da 0 a 300 in soli due secondi, superando molte vetture di Formula 1 in accelerazione. Pesa meno di un chilogrammo e dispone di telecamere ad alta risoluzione 4K che promettono di migliorare l’esperienza televisiva per gli appassionati della Formula 1.

Prospettive Future e Opportunità Commerciali

Il successo del Rocket Drone apre nuove prospettive per le riprese televisive della Formula 1, offrendo uno sguardo immersivo e dettagliato sulle competizioni. Con il crescente interesse degli spettatori, il drone potrebbe diventare un elemento chiave per aumentare ulteriormente l’audience televisiva. Ralph Hogenbirk, pilota e ingegnere del drone, esprime entusiasmo riguardo al futuro, suggerendo la possibilità di streaming live e droni che coprono la pista durante le gare in diretta.