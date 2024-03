Scienziati Coreani Rivoluzionano la Stimolazione Neurale per Migliorare la Cognizione e Trattare Disturbi Psichiatrici

La comprensione del cervello umano è cruciale per esplorare i nostri pensieri, azioni e benessere. In un nuovo approccio rivoluzionario, scienziati della Corea del Sud stanno utilizzando le onde sonore per influenzare la funzione cerebrale, introducendo la tecnica “Ultrasuoni Standardizzati a Bassa Intensità e Bassa Frequenza (LILFUS)”.

A differenza delle metodologie tradizionali che spesso presentano limiti come l’invasività o la breve durata degli effetti, la stimolazione con ultrasuoni offre una penetrazione profonda nel cervello con precisione e minima invasività. La ricerca, pubblicata su Science Advances, dimostra come questa nuova tecnica possa modulare la neuroplasticità, la capacità del cervello di formare nuove connessioni.

Gli scienziati hanno applicato la stimolazione intermittente al cervello dei ratti, osservando un potenziamento delle connessioni tra neuroni in specifiche aree. L’autore principale, Park Joo Min, spiega che la dinamica del calcio nel cervello, influenzando segnali eccitatori e attività neurale, è alla base degli effetti differenziali tra stimolazione intermittente e continua.

I risultati indicano che la stimolazione ultrasonica potrebbe avere effetti più duraturi rispetto agli approcci precedenti. La stimolazione intermittente mostra promesse nella riabilitazione post-ictus e nel miglioramento della cognizione nelle malattie come il morbo di Alzheimer. Al contrario, la stimolazione continua potrebbe trattare la neuroplasticità disadattiva associata a disturbi psichiatrici o dolore cronico.

La prospettiva di utilizzare la stimolazione ultrasonica per migliorare l’apprendimento apre nuove possibilità, suggerendo che sessioni brevi e non invasive prima delle lezioni potrebbero accelerare il processo di apprendimento. Il team di ricerca esprime entusiasmo per il potenziale rivoluzionario di questa tecnologia nel trattamento delle malattie cerebrali e nel miglioramento della funzione cognitiva, sia per pazienti che per individui sani.

Immagine di mindandi su Freepik