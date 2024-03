Perdere peso: un’altra pillola ancora più miracolosa

Negli ultimi mesi sono diventate famose alcune pillole brevettate che sembrano risultare miracolose in quando alla possibilità di perdere peso. Ne è nata una vera e propria isteria in merito, soprattutto negli Stati Uniti. Adesso si sta parlando di un nuovo farmaco ancora più miracoloso, un’efficienza doppia. Questi risultati sono di un piccolo studio, ma la casa farmaceutica sembra già convinta del futuro successo di tale prodotto.

Il farmaco si chiama amycretina e secondo la casa farmaceutica Novo Nordisk ha fatto perdere il 13% del peso ai partecipante al test in appena tre mesi. Per intenderci, i farmaci Ozempic e Wegovy in questo frangente avevano fatto perdere il 6% del peso corporeo della persona. Ovviamente, soprattutto quando si parla di farmaci, si tratta di un primo risultato che andrà approfondito in quanto non si conoscono gli effetti sulla saluta a lungo e medio termine soprattutto per eventuali problemi gastrointestinali.

Un’altra pillola per far perdere peso

Alla base di questo farmaco c’è l’uso dell’amicretina, come suggerisce di per sé il nome, il cui scopo è imitare l’effetto dell’ormone intestinale responsabile della regolazione dell’appetito, nello specifico nella riduzione, GLP-1. La speranza è di riuscire a creare un versione iniettabile per l’anno prossimo ancora prima di una pillola, che di fatto avrebbe un metodo di funzionamento diverso.

Il trial “clinico” portato avanti finora ha interessato appena 16 persone il cui peso non è esattamente definibile alto, appena 89 chilogrammi di media. Come detto poc’anzi, la perdita è stata del 13% in tre mesi mentre chi ha preso dei placebo ha perso l’1%.