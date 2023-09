Perchè il Sole non si sta comportando come dovrebbe

Il Sole, pur essendo spesso considerato immutabile, è in realtà soggetto a cicli di attività che si ripetono ogni 11 anni circa. Questi cicli solari comportano variazioni nella sua attività, passando da periodi di relativa calma a fasi di elevata turbolenza caratterizzate da fenomeni come le macchie solari e i brillamenti solari. Questo ciclo naturale ha un impatto significativo sulle infrastrutture tecnologiche sulla Terra, quindi è fondamentale avere previsioni accurate del ciclo solare.

Tuttavia, l’attuale ciclo solare ha sorpreso gli scienziati. Inizialmente, era previsto come debole, ma si è rivelato essere molto più attivo del previsto, con un’attività insolitamente intensa che non si verificava da più di due decenni. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), solo nei mesi di giugno e luglio di quest’anno, il Sole ha registrato una media giornaliera di 160 macchie solari, più del doppio delle previsioni iniziali. Anche i brillamenti solari sono aumentati di frequenza, rendendo difficile la previsione accurata.

Gli scienziati sono perplessi da questa variazione inaspettata. Prevedere il ciclo solare è una sfida complessa a causa della sua natura irregolare e del fatto che la fisica solare è un campo relativamente giovane rispetto ad altre discipline scientifiche.

Storicamente, gli scienziati si basavano su correlazioni statistiche tra le macchie solari, la superficie e il tempo per effettuare previsioni. Tuttavia, queste metodologie, anche se aggiornate, si sono dimostrate limitate nella capacità di prevedere il comportamento futuro del Sole. Attualmente, i ricercatori stanno esplorando nuove strade basate sui processi interni del Sole.

Uno dei metodi più efficaci consiste nello studio dei precursori, come la forza del campo magnetico del Sole ai suoi poli durante il minimo solare. Questa correlazione tra la forza del campo polare e l’intensità del prossimo ciclo solare si è dimostrata un indicatore affidabile. Nonostante le limitate misurazioni dirette disponibili (solo quattro cicli dal 1976), questi indicatori indiretti forniscono dati preziosi che coprono oltre 150 anni.

Un altro precursore promettente è l'”evento terminator“, che segna il passaggio dell’attività magnetica dal ciclo solare precedente al nuovo ciclo. Questo evento è stato collegato alla forza del ciclo futuro. Sulla base dell’ultimo evento terminator nel dicembre 2021, gli scienziati prevedono che il Ciclo 25 raggiungerà il picco con 185 macchie solari nel luglio 2024, sfidando così le previsioni ufficiali.

Nonostante l’attuale incertezza nella previsione del ciclo solare, gli esperti mantengono un atteggiamento ottimista. Lisa Upton, copresidente del comitato di previsione del Ciclo 25, ritiene che, sebbene il ciclo possa essere più forte di quanto inizialmente previsto, non si discosterà in modo significativo dalle previsioni. I prossimi sei mesi saranno cruciali per determinare la traiettoria esatta del ciclo solare e per valutare l’impatto che potrebbe avere sulle attività terrestri e sulla tecnologia.

