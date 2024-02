Sony PS5: quale è il gioco più venduto nelle prime 24 ore?

Vi siete mai chiesti quale fosse il gioco PS5 più venduto nelle prime 24 ore dal lancio? una domanda che sicuramente almeno una volta vi sarete mai posti, proprio nell’ideale di capire quale potesse essere la portata di un franchise, oppure più semplicemente su quale binario corra l’interesse del pubblico.

In molti sicuramente staranno pensando ai must have dei PlayStation Studios, come God of War Ragnarok, capace di raggiungere addirittura 5,1 milioni di copie in soli 5 giorni, oppure The Last of Us 2, con la raggiunta di quattro milioni in 3 giorni; ebbene, dovete sapere che non è nessuno di questi due titoli.

Sony PS5: quale è il titolo venduto più rapidamente?

Il primato in classifica va a Marvel’s Spider-Man 2, il gioco messo sul mercato lo scorso Ottobre, degno erede di Miles Morales, che ha visto la fusione dei due personaggi iconici della serie, appunto il suddetto Morales con Peter Parker, nella realizzazione di una esperienza che ha saputo sapientemente portare l’utente in un dualismo davvero interessante.

Se non lo avete già giocato, vi consigliamo assolutamente di riprenderlo quanto prima, poiché non ve ne pentirete, in caso contrario potreste essere tra i 2,5 milioni di utenti che lo acquistarono solo nelle prime 24 ore di lancio.

Numeri indubbiamente stratosferici per un titolo che da sempre ha catturato l’attenzione, da una parte di tutti gli amanti dell’Uomo Ragno, dall’altra da coloro che hanno sempre apprezzato il lavoro di Insomniac Games, un team di sviluppatori che nel corso degli anni è stato in grado di produrre e lanciare vere e proprie pietre miliari del mondo videoludico.