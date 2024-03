Tempesta geomagnetica colpisce la Terra, creando l’aurora boreale e interrompendo le comunicazioni radio

Una tempesta geomagnetica si sta abbattendo sulla Terra, promettendo un’esperienza spettacolare con l’aurora boreale ma causando anche interruzioni nelle comunicazioni radio. Secondo i rapporti della NOAA, il fenomeno dovrebbe durare fino a lunedì.

Le comunicazioni radio ad alta frequenza, fondamentali per le comunicazioni tra aerei e torri di controllo del traffico aereo, saranno particolarmente colpite. Tuttavia, non c’è motivo di allarmarsi, assicura la NOAA.

La tempesta è stata causata da un’espulsione di massa coronale (CME), una grande espulsione di plasma e campi magnetici dal Sole, diretta verso la Terra. Le CME impiegano solitamente circa 15-18 ore per raggiungere il nostro pianeta.

Jonathan Lash, meteorologo della NOAA, ha rassicurato sul fatto che la maggior parte degli aerei commerciali può passare alla trasmissione satellitare in caso di interruzioni radio. Anche gli operatori satellitari potrebbero sperimentare difficoltà nel tracciare i loro veicoli spaziali, mentre le reti elettriche potrebbero subire una “corrente indotta” nelle loro linee.

Nonostante queste potenziali interferenze, Lash ha sottolineato che la tempesta geomagnetica offre anche un’opportunità unica per il pubblico. Le notti serene e le latitudini più elevate possono offrire una spettacolare visione dell’aurora boreale, illuminando il cielo notturno.

Questa tempesta non è un evento insolito, spiega Lash. Durante il massimo solare, che avviene approssimativamente ogni 11 anni, le tempeste geomagnetiche possono colpire la Terra diverse volte all’anno. Durante il minimo solare, invece, possono passare alcuni anni senza tempeste.

Anche se gli effetti della tempesta sono monitorati da vicino, finora non sono state segnalate interruzioni significative nella rete elettrica o nelle comunicazioni radio. Tuttavia, le autorità rimangono in stato di allerta, come indicato dal governatore di New York Kathy Hochul.

Quindi, mentre ci prepariamo a goderci lo spettacolo dell’aurora boreale, possiamo farlo con la tranquillità che le interruzioni dovrebbero essere gestibili e che non c’è motivo di preoccuparsi eccessivamente.

Immagine di freepik