Zanzare a Parigi: l’obiettivo di eliminarle per le Olimpiadi

Estate vuol dire anche zanzare e zanzare vuol dire una lunga lista di cose e tra queste non c’è semplicemente il fastidio che possono causare, ma soprattutto il rischio di trasmissione di malattie. Per questo, in Francia c’è l’obiettivo di far sparire questi insetti dalla capitale e dalle zone limitrofe per le Olimpiadi che si stanno avvicinando. Uno sforzo notevole.

L’obiettivo specifico sono le zanzare tigre che hanno fatto la comparsa in Europa sostanzialmente una ventina di anni fa. Da allora si sono accasate un po’ ovunque e sono dei vettori pericolosi per diverse patologie. Si parla della dengue, la zika e la chikungunya e con l’afflusso di persone che ci sarà quest’estate a Parigi, il rischio di trasmissione diventa altissimo.

Eliminare le zanzare da Parigi

Come ci si muove per eliminare le zanzare da una zona così grossa? La strategia è quella di fumigare interi quartieri, un po’ come si fa nelle zone tropicali. Oltre a questo però, bisogna ridurre al minimo la presenza di acqua stagnante ovvero dove questi insetti depongono le proprie uova. Da questo punto di vista lo sforzo però deve essere portato avanti soprattutto dalla popolazione perché innaffiare le proprie piante diventa un rischio.

Questo sforzo riuscirà nel proprio intento? Difficile a dirlo, ma ridurre il numero di zanzare con una certa percentuale sicuramente riduce il rischio. Il problema non è solo un rischio per la salute generale, ma anche per gli atleti che potrebbero finire KO durante le gare facendogli di fatto perdere quattro anni di preparazione, o l’intera carriera.