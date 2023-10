Testa o croce: un esperimento di 350mila lanci mette in dubbio la casualità

Un team di ricercatori dell’Università di Amsterdam ha lanciato una moneta 350mila volte per studiare la probabilità di ottenere testa o croce. I risultati, pubblicati in preprint su arXiv, suggeriscono che il risultato potrebbe non essere così casuale come si pensa.

Secondo l’ipotesi dei ricercatori, la moneta potrebbe avere una leggera propensione ad atterrare sullo stesso lato da cui è stata lanciata. Questo fenomeno, chiamato “bias dello stesso lato”, è stato osservato in esperimenti precedenti condotti con macchine lancia-monete.