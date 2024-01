Vaccino contro il colesterolo: il nuovo trattamento sperimentale

A molte persone questo non farà sicuramente piacere, ma stiamo vivendo nell’era dei vaccini. L’obiettivo sta diventando quello di sviluppare trattamenti a lungo termine che cercano di evitare in anticipo l’insorgere di qualche problema o patologia. Un esempio è l’idea di un trattamento in tal senso per combattere il colesterolo alto che ormai è un problema di salute che riguarda centinaia di milioni di persone nel mondo.

Con colesterolo alto, o quello cattivo per essere più terra terra, si intende il grasso sotto forma di lipoproteine a bassa densità. Quest’ultimo ha la capacità di ostruire le arterie con il conseguente rischio di sviluppo di ictus e coaguli di sangue. Con un vaccino che prende di mira la proteina PCSK9 sembra sia possibile ridurre il rischio dell’accumulo di questa forma di colesterolo.

Un vaccino anche per combattere il colesterolo

Le parole di Bryce Chackerian dell’Università del New Mexico: “Il vaccino si basa su una particella virale non infettiva. È solo l’involucro di un virus, e si scopre che possiamo usare quell’involucro di un virus per sviluppare vaccini contro ogni sorta di cose diverse. “Siamo interessati a provare a sviluppare un altro approccio che sia meno costoso e più ampiamente applicabile, non solo negli Stati Uniti, ma anche in luoghi che non hanno le risorse per permettersi queste terapie molto, molto costose.”

In questo il vaccino è molto lontano da essere utilizzato sulle persone, ma i primi test hanno dati risultati positivi. Continuando tra questa strada il risultato finale potrebbe essere quello sperato dai ricercatori.