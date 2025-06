Viaggiare nel tempo: sogno fantascientifico o possibilità scientifica?

Da H.G. Wells a Ritorno al futuro, passando per Dark e Interstellar, l’idea di spostarsi nel tempo affascina da sempre l’umanità. Ma se ci chiedessimo quanto di tutto questo sia davvero possibile secondo la fisica, la risposta ci sorprenderebbe: viaggiare nel futuro è già previsto dalle leggi della natura. Il viaggio nel passato, invece, è tutta un’altra storia…

Viaggi nel futuro: la relatività li rende (teoricamente) possibili

Secondo Albert Einstein e la sua teoria della relatività ristretta, formulata nel 1905, il tempo non è una costante universale, ma scorre in modo diverso per osservatori in movimento relativo. Tradotto: se ti muovi molto velocemente, il tuo tempo rallenta rispetto a quello di chi resta fermo.

Facciamo un esempio: se un’astronauta (Alice) viaggiasse nello spazio al 90% della velocità della luce, per lei passerebbe un’ora, mentre sulla Terra ne passerebbero più di due. Al suo ritorno, Alice sarebbe “nel futuro” rispetto a chi è rimasto a casa. Questo fenomeno è noto come paradosso dei gemelli (che in realtà non è un vero paradosso, ma un effetto reale e previsto).

Anche la gravità estrema può alterare il tempo: secondo la relatività generale, stazionare vicino a un oggetto massiccio come un buco nero rallenta il tempo. È esattamente ciò che accade nel film Interstellar: il protagonista si avvicina a un buco nero supermassiccio, e al ritorno scopre che sulla Terra sono passati decenni.

Il problema? Questi viaggi nel futuro sono tecnologicamente impossibili per ora, perché richiederebbero energie e velocità immense, vicine a quelle della luce (300.000 km/s). Ma la fisica li rende teoricamente plausibili.

E il passato? Le cose si complicano (e si fanno più affascinanti)

Osservare il passato, in realtà, lo facciamo già: quando guardiamo le stelle, le vediamo come erano anni, secoli o milioni di anni fa, perché la luce impiega tempo a raggiungerci. Ma viaggiare fisicamente nel passato è un’altra faccenda.

La relatività generale ammette alcune soluzioni matematiche curiose, come le curve chiuse di spaziotempo, che in teoria potrebbero permettere di tornare indietro nel tempo. Alcuni scienziati hanno ipotizzato wormhole (ponti tra due punti dello spaziotempo) o l’utilizzo di buchi neri rotanti, ma queste idee, per quanto affascinanti, sono per ora più fantascienza che realtà concreta.

Il viaggio nel passato solleva anche enormi problemi logici, come il celebre “paradosso del nonno”: se un viaggiatore del tempo uccidesse suo nonno prima della nascita dei propri genitori, come potrebbe essere nato per tornare indietro a compiere l’omicidio?

Alcuni fisici, come Stephen Hawking, ritenevano che le leggi della fisica impediscano in modo naturale di cambiare il passato. Altri immaginano che un’azione simile potrebbe generare una nuova linea temporale, come accade in molte storie di fantascienza.

Foto di Andy Beales su Unsplash