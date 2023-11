WhatsApp: arriva la possibilità di cercare i messaggi per data

Vi è mai capitato di dover cercare un messaggio in particolare su WhatsApp, ma di non riuscirci perché sono passati diversi giorni? Se sì, sappiate che il famoso servizio di messaggistica ha deciso di portare in campo una funzione in grado di risolvere problemi di questo tipo. Di che si tratta? Della possibilità di ricercare i messaggi per data! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Quando le conversazioni WhatsApp sono particolarmente affollate, cercare un messaggio specifico può diventare molto problematico. Grazie alla nuova funzione di ricerca per data, sarà molto più facile individuare i messaggi di proprio interesse. Scopriamo insieme come usare la novità.

WhatsApp: come ricercare messaggi per data

Il servizio di messaggistica è al lavoro sulla funzione da diverso tempo. Ne sono stati scovati dettagli nelle beta di dispositivi iOS, Windows e, ora, Android. A dare informazioni in merito a come funzionerà la novità è stato il noto WABetaInfo. Questo ha mostrato come una nuova icona all’interno della barra di ricerca permetterà di sfruttare la novità. Basterà cliccare su di essa per aprire un calendario dove sarà possibile selezionare l’esatto giorno in cui cercare i messaggi. Con questa nuova funzione, ricercare i messaggi particolarmente datati diventerà un gioco da ragazzi.

La novità è attualmente in lavorazione per iOS, Android e Windows. Se i test andranno per il verso giusto, verrà rilasciata per tutti nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.