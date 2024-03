WhatsApp: fate attenzione alla nuova truffa

Il mondo delle truffe è sempre più ricco e variegato, proprio per questo motivo periodicamente andiamo a pubblicare nuovi articoli, in cui cerchiamo comunque di mettere in guardia gli utenti da evitare di farsi coinvolgere in situazioni tutt’altro che piacevoli.

Proprio in questi giorni in Italia sta letteralmente spopolando la truffa dei 5 euro, un nuovo meccanismo comparso direttamente su Whatsapp, per mezzo del quale i malviventi stanno sfortunatamente trovando terreno assolutamente fertile in tantissimi consumatori.

WhatsApp: come funziona la truffa

Tutto ha inizio con l’invio di un messaggio sulla nota applicazione di messaggistica, con il quale si promette la ricezione di “5 euro su Paypal“, con una richiesta particolare “se guardi questo video”. Un qualcosa di troppo bello per essere vero, come tanti e più scaltri osservatori vi saprebbero dire, infatti si apre la porta verso una truffa molto pericolosa che si estende fino ai paesi esteri.

I malcapitati, infatti, offrendo le proprie credenziali di PayPal, con l’obiettivo finale di ricevere in cambio appunto l’ammontare indicato, riceverebbero a tutti gli effetti la cifra, ma poi verrebbero indirizzati verso una persona terza, la quale li inviterebbe all’iscrizione all’interno di un gruppo Telegram. A questo punto si entrerebbe in contatto con malviventi senza scrupoli, intenzionati più che altro a vendere investimenti tali da garantire vincite assolutamente facili, portando il consumatore a spostare parte del proprio denaro, acquistando criptovalute e scambiandolo in vario genere, fino ad arrivare a perdite di svariate migliaia di euro.

Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso: non affidatevi a soluzioni facili per guadagnare, perché purtroppo non esistono.