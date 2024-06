Amazon annuncia le date del Prime Day 2024: mega sconti in arrivo

Il Prime Day è l’evento che tutti i clienti Amazon aspettano ogni anno con ansia. In occasione di questo, migliaia di prodotti vengono scontati a prezzi a dir poco strabilianti per un periodo di tempo limitato. L’e-commerce ha ufficialmente svelato quelle che saranno le date per il 2024. Quest’anno, il Prime Day si terrà il 16 e il 17 luglio. Numerose sono le promozioni in arrivo. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Il Prime Day di Amazon 2024 durerà due giorni pieni, dalla mezzanotte del 16 luglio fino alle 23:59 del 17 luglio. Per accedere alle magnifiche promozioni Prime Day sarà necessario aver sottoscritto Amazon Prime. Se siete tra coloro che non hanno mai utilizzato il servizio, potrete sottoscriverlo gratuitamente per un mese e sfruttare comunque l’evento!

Amazon Prime Day: quali promozioni aspettarsi

Il Prime Day di Amazon è noto per essere l’evento dell’e-commerce più ricco di promozioni interessanti. Tutti sanno bene quanto questo proponga continuamente offerte di ogni tipo. Però, quelle che verranno proposte nel corso dell’evento saranno a dir poco straordinarie. Sarà possibile trovare in forte sconto prodotti di ogni categoria, dall’abbigliamento ai dispositivi tecnologici. Si tratterà, senza dubbio, di un ottima occasione per tutti coloro che vogliono portarsi a casa prodotti di tendenza ad un costo super ridotto. Parlando di tecnologia, non ci sono dubbi sul fatto che saranno presenti in sconto diversi prodotti Apple, ma anche Samsung, LG, Lenovo e molti altri.

Nel corso dei giorni precedenti all’evento, Amazon rilascerà una serie di offerte che anticiperanno quelle del Prime Day. Queste saranno anch’esse molto interessanti. Al momento, purtroppo, non è possibile avere anticipazioni precise su quali saranno i prodotti in sconto durante le due famose giornate. Il tutto si scoprirà solo ad evento iniziato. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.