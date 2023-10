Amazon: ecco le promo anticipate della Festa delle Offerte

Amazon ha annunciato la Festa delle Offerte Prime, due giornate di sconti senza precedenti riservati agli utenti iscritti a Prime. L’evento si terrà il 10 e 11 ottobre, ma come sappiamo Amazon riserva sempre sorprese per tutti. In queste ore, infatti, ha lanciato una marea di promozioni disponibili per tutti, anche non iscritti a Prime. In questo articolo andiamo ad elencare le migliori proposte.

Le offerte che vedete in questo articolo sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati a qualcosa, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: le offerte da non lasciarsi sfuggire

realme 9 Pro 5G smartphone con batteria potente da 5.000 mAh, processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, ricarica rapida Dart da 33 W, display Ultra Smooth da 120 Hz, Dual Sim, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 128 GB. Colorazione Midnight Black in promozione a soli 249,99 euro , invece di 349,99 euro. – smartphone con batteria potente da 5.000 mAh, processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, ricarica rapida Dart da 33 W, display Ultra Smooth da 120 Hz, Dual Sim, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 128 GB. Colorazione Midnight Black in promozione a soli, invece di 349,99 euro. – LINK AL PRODOTTO

GOODTEL 2023 tablet con display 10 pollici, memoria RAM da 10 GB, memoria interna da 64 GB, sistema operativo Android 13, connettività WiFi 5G/2.4G, Bluetooth 5.0, GPS, MIDI, OTG, batteria 6000mAh, fotocamere 8MP+5MP, con custodia, tastiera e mouse inclusi. Colorazione rossa in promozione a 90,88 euro , invece di 299,00 euro. – con display 10 pollici, memoria RAM da 10 GB, memoria interna da 64 GB, sistema operativo Android 13, connettività WiFi 5G/2.4G, Bluetooth 5.0, GPS, MIDI, OTG, batteria 6000mAh, fotocamere 8MP+5MP, con custodia, tastiera e mouse inclusi. Colorazione rossa in promozione a, invece di 299,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

Console Playstation 5 , versione standard in promozione a soli 474,90 euro , invece di 549,99 euro. – LINK AL PRODOTTO

, versione standard in promozione a soli , invece di 549,99 euro. – Apple computer portatile MacBook Air 2020 con chip M1, display retina da 13 pollici, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 256 GB, tastiera retroilluminata, videocamera FaceTime HD, Touch ID. Colorazione Grigio siderale in promozione a 899,00 euro, invece di 1229,00 euro. – , display retina da 13 pollici, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 256 GB, tastiera retroilluminata, videocamera FaceTime HD, Touch ID. Colorazione Grigio siderale in promozione a, invece di 1229,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

Ph. credit: Amazon.com