Senza api né farfalle non c’è futuro: in Europa il rischio di estinzione è raddoppiato in dieci anni

Le api e le farfalle stanno scomparendo, e con loro il delicato equilibrio della natura. A lanciare l’allarme è un nuovo rapporto dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), che parla chiaro: in Europa il numero di specie di impollinatori selvatici a rischio estinzione è raddoppiato in soli dieci anni. È un dato che fotografa una crisi ecologica silenziosa ma profonda, con ripercussioni dirette sulla biodiversità e sulla sicurezza alimentare.

I numeri della crisi: un crollo senza precedenti

Nel 2014 le specie di api europee minacciate di estinzione erano 77. Oggi sono 172 su 1.928, quasi il 9% del totale. Ancora peggiore è la situazione delle farfalle: 65 specie su 442 (il 15%) risultano ora vulnerabili o in pericolo. Tra queste, oltre il 40% sono specie endemiche, presenti solo nel nostro continente. In pochi anni, un patrimonio naturale costruito in milioni di anni di evoluzione si sta sgretolando sotto i nostri occhi.

Habitat distrutti e agricoltura intensiva: le cause del declino

Alla base di questo disastro c’è la trasformazione del paesaggio agricolo europeo. Campi monoculturali, pesticidi, erbicidi e l’eliminazione di siepi e fioriture spontanee hanno ridotto drasticamente gli habitat in cui questi insetti vivono e si nutrono. A ciò si aggiunge la frammentazione degli ecosistemi naturali, che impedisce alle popolazioni di spostarsi e riprodursi, e l’uso massiccio di pesticidi neonicotinoidi, che interferiscono con l’orientamento e la memoria delle api.

Il cambiamento climatico accelera la perdita

Il riscaldamento globale agisce come un moltiplicatore di minacce. Temperature sempre più elevate, siccità prolungate, incendi e fioriture anticipate stanno sconvolgendo i cicli naturali. Gli impollinatori, adattati a precisi equilibri stagionali, faticano a sincronizzare il loro ciclo vitale con quello delle piante di cui si nutrono. In alcune regioni alpine o mediterranee, specie un tempo comuni stanno già scomparendo, mentre altre migrano verso Nord in cerca di climi più miti.

Api e farfalle “simbolo” a rischio

Tra le specie più colpite figurano i bombi (Bombus spp.), fondamentali per l’impollinazione di colture come pomodori e fragole, e le api solitarie, essenziali per la riproduzione di piante spontanee. Per le farfalle, il caso più emblematico è quello della Pieris wollastoni, la grande farfalla bianca di Madeira, dichiarata estinta. Ma anche in Italia specie come la Licena delle paludi o la Zerynthia cassandra, legata alle zone umide e ai prati fioriti, stanno sparendo.

Conseguenze sulla natura e sulla nostra sopravvivenza

La scomparsa degli impollinatori non è solo una tragedia ecologica, ma anche una minaccia diretta per l’uomo. Il 90% delle piante da fiore europee dipende, almeno in parte, dall’impollinazione animale. Senza api e farfalle, calerebbero drasticamente i raccolti di frutta, ortaggi e semi, mettendo a rischio l’agricoltura, l’alimentazione e l’economia. Interi ecosistemi collasserebbero, con effetti a catena su uccelli, piccoli mammiferi e altre specie che dipendono da questi insetti.

Le strategie europee: tante parole, pochi fatti

L’Unione Europea ha introdotto strategie per la protezione degli impollinatori, come la EU Pollinators Initiative e le restrizioni su alcuni pesticidi. Tuttavia, i risultati restano deludenti. In molti Paesi, le misure vengono applicate in modo disomogeneo e i controlli sono scarsi. Senza una reale transizione verso un’agricoltura sostenibile, il rischio è che queste iniziative restino solo sulla carta.

Agire adesso: il futuro dipende da noi

Invertire la rotta è ancora possibile, ma serve un impegno collettivo. Ogni azione conta: piantare fiori autoctoni, evitare pesticidi nei giardini, creare piccoli habitat urbani per gli impollinatori. Ma soprattutto, servono politiche coraggiose, che mettano la biodiversità al centro delle scelte economiche e agricole. Le api e le farfalle non sono solo emblemi di bellezza: sono le sentinelle del nostro pianeta. Se loro scompaiono, anche il nostro futuro rischia di volare via con le loro ali.

Foto di Ante Hamersmit su Unsplash