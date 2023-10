Come ascoltare musica in movimento può ridurre il dolore

La musica è stata a lungo celebrata come una forma di espressione umana capace di evocare emozioni profonde e trasmettere sensazioni uniche. Tuttavia, oltre all’aspetto emotivo, la musica ha dimostrato di possedere anche un potente impatto sul benessere fisico. Uno degli aspetti meno conosciuti ma altrettanto potenti del potere della musica è la sua capacità di alleviare il dolore. Questo effetto lenitivo può essere potenziato quando si unisce l’ascolto della musica con l’atto fisico del movimento.

La musica preferita riduca il dolore di circa un punto su una scala di 10 punti, che è almeno altrettanto forte di un antidolorifico da banco nelle stesse condizioni. La musica in movimento può avere un effetto ancora più forte. Questo fenomeno può essere attribuito alla capacità della musica di influenzare il sistema nervoso centrale, modulando le onde cerebrali e rilasciando neuro trasmettitori che agiscono come analgesici naturali.

Dolore, ascoltare la musica in movimento può ridurlo

Questo significa che la musica può offrire un sollievo efficace dal dolore, anche in situazioni in cui l’uso di farmaci potrebbe non essere appropriato o desiderabile. L’effetto benefico della musica sul dolore può essere ulteriormente amplificato quando si combina con il movimento fisico. L’atto di muoversi in sincronia con la musica crea un’armonia tra il corpo e il ritmo musicale. Questo fenomeno è noto come “sincronizzazione uditiva-motoria”. Quando il corpo si muove in risposta alla musica, si instaura una connessione profonda tra mente e corpo, che può favorire il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere.

Allo stesso tempo, l’ascolto di musica in movimento può distrarre l’attenzione dal dolore stesso. L’esperienza coinvolgente di seguire il ritmo e lasciarsi trasportare dalla melodia può creare un’atmosfera mentale che permette di concentrarsi su qualcosa di piacevole e rilassante. Questo può avere un impatto notevole sulla percezione del dolore, riducendola in modo significativo. Va notato che la scelta della musica gioca un ruolo cruciale in questo processo. Brani con ritmi rilassanti e melodie armoniche tendono ad essere più efficaci nel promuovere il sollievo dal dolore. Tuttavia, è importante sottolineare che il personale ospitato svolge un ruolo fondamentale.

Ciò che può risultare rilassante e lenitivo per una persona potrebbe non avere lo stesso effetto su un’altra. Pertanto, è consigliabile sperimentare e trovare la musica che meglio si adatta alle preferenze individuali. La combinazione di musica e movimento fisico crea un’esperienza sinergica che agisce in modo efficace sul sistema nervoso, offrendo sollievo e distrazione dal dolore. Tuttavia, è importante ricordare che la scelta della musica è un elemento chiave, e ogni individuo potrebbe avere preferenze diverse. Quindi, sperimentare e trovare la colonna sonora che funziona meglio è essenziale. Con l’armonia giusta, la musica può diventare un alleato potente nella lotta contro il dolore.

Immagine di master1305 su Freepik