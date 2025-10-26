Search here...
NewsScienza

Cosa succede dopo un’esperienza di pre-morte: cosa rivela davvero la scienza

By: Annalisa Tellini

Date:

Share post:

Cosa accade quando il cuore si ferma e il cervello sembra tacere? Per alcuni, non c’è solo il buio. Migliaia di persone in tutto il mondo raccontano di aver “visto” e “sentito” cose straordinarie durante un arresto cardiaco o un coma profondo. È la cosiddetta esperienza di pre-morte (NDE, Near-Death Experience), un fenomeno che affascina neuroscienziati e psicologi da decenni.
Uno studio pubblicato su Resuscitation ha rivelato che quasi un quinto dei sopravvissuti a un arresto cardiaco riferisce sensazioni di luce, pace o la percezione di uscire dal corpo. Ciò che colpisce gli scienziati non è tanto il racconto in sé, quanto la possibilità che il cervello, pur in condizioni di apparente inattività, mantenga una forma di coscienza residua.

Il viaggio nella luce: un’esperienza universale

Le testimonianze raccolte in diversi Paesi presentano una sorprendente coerenza. Chi ha vissuto una NDE descrive un tunnel luminoso, l’incontro con persone care scomparse, una calma assoluta e la sensazione di essere “fuori dal corpo”, come se osservasse la scena dall’alto.
Queste esperienze si ripetono indipendentemente dalla cultura, dalla religione o dall’età, suggerendo l’esistenza di un modello neurologico universale. Alcuni studiosi ritengono che, nei momenti di ipossia (mancanza di ossigeno), il cervello produca allucinazioni dovute all’attività del lobo temporale e alla liberazione di dopamina ed endorfine. Altri sostengono che si tratti di un’esperienza “liminale”, in cui la coscienza si disancora temporaneamente dal corpo.

Il cervello al confine tra vita e morte

Recenti ricerche hanno osservato che, subito dopo l’arresto cardiaco, il cervello emette un picco improvviso di onde gamma, le stesse associate alla percezione cosciente e alla memoria.
Questo “sussulto” elettrico potrebbe spiegare la sensazione di chiarezza e intensità che molti descrivono nel momento della morte clinica. Alcuni scienziati, come il neurologo Sam Parnia della New York University, ipotizzano che la coscienza possa persistere per diversi secondi o minuti dopo che il cuore smette di battere, un periodo in cui il cervello tenta di “riavviare” i propri circuiti vitali.

Un risveglio che cambia la vita

Chi torna da un’esperienza di pre-morte raramente resta la stessa persona. Studi psicologici hanno dimostrato che oltre il 70% dei sopravvissuti riferisce una trasformazione profonda della propria visione della vita.
La paura della morte tende a scomparire, cresce il desiderio di aiutare gli altri, cambiano priorità e valori. “È come se avessi capito cosa conta davvero”, raccontano molti. Tuttavia, non mancano le difficoltà: alcuni vivono un senso di disorientamento, come se fossero “tra due mondi”, e faticano a comunicare l’esperienza a chi non l’ha vissuta.

Quando il ritorno diventa difficile

Il ritorno alla quotidianità può essere traumatico. Le persone che hanno sperimentato una NDE spesso riferiscono difficoltà di adattamento, insonnia, ansia o crisi spirituali. Alcuni si sentono isolati, temendo di non essere creduti.
Gli psicologi parlano di “sindrome post-NDE”, un insieme di sintomi emotivi e cognitivi che richiedono accompagnamento terapeutico. Nei Paesi anglosassoni esistono persino gruppi di supporto dedicati, dove i sopravvissuti condividono le proprie esperienze e imparano a integrarle nella vita di tutti i giorni.

La ricerca scientifica continua

Nonostante decenni di studi, la scienza non ha ancora trovato una spiegazione definitiva. Le NDE rimangono un mistero al confine tra neuroscienza e filosofia della mente.
Le ricerche più recenti puntano a comprendere se la coscienza sia un prodotto del cervello o qualcosa che può esistere indipendentemente da esso. Alcuni esperimenti, come il progetto “AWARE II”, stanno monitorando in tempo reale i parametri cerebrali di pazienti in arresto cardiaco per registrare eventuali tracce di attività cosciente.

Un ponte tra scienza e spiritualità

Le esperienze di pre-morte rappresentano un raro punto d’incontro tra biologia e trascendenza. Per alcuni studiosi sono un fenomeno neurochimico; per altri, la prova che la coscienza non si esaurisce con la vita fisica.
Qualunque sia la spiegazione, le NDE ci costringono a ripensare cosa significhi “essere vivi”. E, forse, ci insegnano che il confine tra vita e morte è meno netto di quanto immaginiamo.

Tornare per davvero: la rinascita dopo la soglia

Chi ha sperimentato una NDE parla spesso di “seconda nascita”. Dopo aver visto la morte, molti riscoprono la gratitudine, l’empatia e il senso del presente.
In fondo, ciò che la scienza sta lentamente comprendendo è che queste esperienze, pur misteriose, possono essere terapeutiche: spingono a riconsiderare la propria esistenza e a vivere con maggiore consapevolezza.
Forse, più che chiedersi cosa accade dopo la morte, dovremmo chiederci cosa accade quando si torna alla vita.

Foto di Hans da Pixabay

Articolo precedente
Scoperta lunare: la Cina trova meteoriti d’acqua sulla Luna
Annalisa Tellini
Annalisa Tellini
Musicista affermata e appassionata di scrittura Annalisa nasce a Colleferro. Tuttofare non si tira indietro dalle sfide e si cimenta in qualsiasi cosa. Corista, wedding planner, scrittrice e disegnatrice sono solo alcune delle attività. Dopo un inizio su una rivista online di gossip Annalisa diventa anche giornalista e intraprende la carriera affidandosi alla testata FocusTech per cui attualmente scrive

Related articles

News

Scoperta lunare: la Cina trova meteoriti d’acqua sulla Luna

La Luna, da sempre oggetto di misteri e suggestioni, continua a sorprenderci. La recente missione Chang’e-6 della China...
News

Abbiamo provato a contattarti: attenzione alla truffa

Un "rappresentante Microsoft" vi ha contattati via e-mail per avvisarvi che presto i vostri dati verranno eliminati dal...
News

“Loaded water”: la nuova mania di TikTok tra frutta ed elettroliti fa davvero bene o è solo un trend?

Sui social, e in particolare su TikTok, sta impazzando una nuova tendenza: la loaded water. Si tratta di...
News

Amazon: le offerte del fine settimana fanno impazzire tutti

Amazon continua a sorprendere tutti lanciando offerte tecnologiche sempre più convenienti. Che siate alla ricerca di uno smartphone,...

Seguici

Seguici sui social

Company

Ultime Notizie

Scoperta lunare: la Cina trova meteoriti d’acqua sulla Luna

News 0
La Luna, da sempre oggetto di misteri e suggestioni,...

Abbiamo provato a contattarti: attenzione alla truffa

News 0
Un "rappresentante Microsoft" vi ha contattati via e-mail per...

“Loaded water”: la nuova mania di TikTok tra frutta ed elettroliti fa davvero bene o è solo un trend?

News 0
Sui social, e in particolare su TikTok, sta impazzando...

Notizie più lette

Scoperta lunare: la Cina trova meteoriti d’acqua sulla Luna

News 0
La Luna, da sempre oggetto di misteri e suggestioni,...

Abbiamo provato a contattarti: attenzione alla truffa

News 0
Un "rappresentante Microsoft" vi ha contattati via e-mail per...

“Loaded water”: la nuova mania di TikTok tra frutta ed elettroliti fa davvero bene o è solo un trend?

News 0
Sui social, e in particolare su TikTok, sta impazzando...

© 2008 Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con decreto n°159 del 28 nov. 2019