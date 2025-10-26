Ora solare 2025: perché il ritorno dell’orologio indietro di un’ora potrebbe non essere una buona notizia

Ogni anno, tra ottobre e novembre, le lancette tornano indietro di un’ora segnando la fine dell’ora legale e l’inizio di quella solare. Se da un lato il cambio orario ci regala una mattina più luminosa e un’ora in più di sonno, dall’altro riaccende il dibattito sui suoi effetti negativi sul corpo e sulla mente. Sempre più studi scientifici indicano che l’adattamento al nuovo ritmo non è così semplice come sembra, e che le conseguenze possono essere più profonde del previsto.

Il corpo umano e il suo orologio biologico

Il nostro organismo segue un ritmo circadiano, un orologio interno che regola sonno, appetito, temperatura corporea e livelli ormonali in base alla luce solare. Spostare improvvisamente l’orario altera questo equilibrio, anche se solo di 60 minuti. Il risultato è una sorta di “jet lag sociale”: il corpo continua a seguire l’ora legale mentre l’ambiente esterno impone un nuovo ritmo. Gli effetti possono durare giorni, a volte settimane, e includono insonnia, irritabilità e difficoltà di concentrazione.

Meno luce, più malinconia

Con l’ora solare arriva anche un cambiamento psicologico importante: le giornate si accorciano e il buio arriva sempre prima. Questo influisce direttamente sulla produzione di serotonina, l’ormone del benessere, e sulla melatonina, che regola il sonno. La conseguenza? Un calo dell’umore che in alcune persone può evolvere nella cosiddetta “depressione stagionale”. Si tratta di una forma lieve ma reale di disturbo affettivo che colpisce milioni di persone in autunno e inverno, soprattutto nelle regioni meno soleggiate.

Gli effetti sulla salute

Le ricerche mostrano che il passaggio all’ora solare non influisce solo sull’umore ma anche sulla salute fisica. Nei giorni successivi al cambio si registra un aumento di casi di problemi cardiovascolari, come infarti e ictus, dovuti all’alterazione del ritmo sonno-veglia. Anche il metabolismo può risentirne: dormire male o in orari diversi può influenzare la regolazione della fame e favorire l’aumento di peso. Inoltre, la riduzione delle ore di luce diminuisce la sintesi di vitamina D, importante per ossa e sistema immunitario.

Produttività e attenzione in calo

Il ritorno dell’ora solare ha ripercussioni anche sul rendimento lavorativo e scolastico. Nei giorni successivi al cambio, la stanchezza e la difficoltà di concentrazione si traducono in un calo della produttività e in un aumento degli incidenti, soprattutto stradali. Le prime ore del mattino diventano più rischiose: il corpo non è ancora completamente sveglio mentre la luce è ancora scarsa, fattori che compromettono i riflessi e la prontezza mentale.

Un dibattito ancora aperto in Europa

Negli ultimi anni, la Commissione Europea ha più volte proposto di abolire il cambio tra ora solare e legale, lasciando ai singoli Paesi la scelta di mantenere un solo orario stabile tutto l’anno. Tuttavia, la decisione definitiva è stata rinviata più volte. Molti esperti sostengono che mantenere l’ora legale permanente porterebbe benefici al benessere psicofisico e all’economia, grazie a giornate più luminose e a un minor consumo energetico.

Strategie per adattarsi meglio

In attesa di una decisione comune, possiamo adottare alcune strategie per limitare gli effetti negativi del cambio orario. Esporsi alla luce naturale nelle ore mattutine aiuta a sincronizzare l’orologio biologico, mentre mantenere orari regolari per i pasti e il sonno favorisce un adattamento più rapido. Anche una breve attività fisica all’aperto può migliorare l’umore e contrastare la sonnolenza pomeridiana tipica dei primi giorni dopo il passaggio all’ora solare.

Tra nostalgia e necessità di cambiamento

L’ora solare rappresenta un retaggio di un’epoca in cui il risparmio energetico era la priorità. Oggi, con nuove abitudini di vita e tecnologie più efficienti, i benefici sono sempre meno evidenti, mentre i costi in termini di salute e benessere diventano più chiari. Forse è davvero giunto il momento di chiederci se ha ancora senso spostare le lancette due volte l’anno — o se non sarebbe meglio lasciare che il nostro tempo, e il nostro corpo, seguano finalmente un ritmo più naturale.

