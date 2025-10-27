Search here...
Farmaci per la perdita di peso come Ozempic: nuova speranza contro le dipendenze da droghe e alcol

By: Annalisa Tellini

Da trattamenti per la perdita di peso a potenziali alleati nella lotta contro le dipendenze: i farmaci a base di semaglutide, come Ozempic e Wegovy, stanno sorprendendo la comunità scientifica. Inizialmente sviluppati per il controllo del diabete di tipo 2 e poi diventati famosi come strumenti dimagranti, questi farmaci sembrano avere un effetto inatteso: ridurre il desiderio compulsivo per droghe, alcol e persino cibo spazzatura.

Dalla glicemia al cervello

Il segreto risiede nel loro meccanismo d’azione. I farmaci come Ozempic appartengono alla classe degli agonisti del recettore GLP-1, un ormone intestinale che regola i livelli di zucchero nel sangue e l’appetito. Tuttavia, recettori GLP-1 sono presenti anche nel cervello, in aree coinvolte nel controllo della gratificazione e del desiderio, come il sistema dopaminergico. Ciò significa che, oltre a influenzare la fame, questi farmaci potrebbero modulare anche i circuiti del piacere associati alle dipendenze.

Gli studi che confermano il legame

Diversi studi preclinici e clinici hanno cominciato a esplorare questa connessione. Ricercatori dell’Università del Texas hanno osservato che i topi trattati con semaglutide mostravano una riduzione del consumo volontario di alcol e cocaina. Allo stesso modo, uno studio condotto su esseri umani ha evidenziato che i pazienti in terapia con Ozempic riferivano un minor desiderio di bere o fumare. I dati, sebbene ancora preliminari, aprono la strada a una nuova categoria di farmaci anti-dipendenza.

Una risposta a un bisogno urgente

Le dipendenze rappresentano una delle principali emergenze sanitarie globali. L’alcol, ad esempio, è responsabile di milioni di morti ogni anno, mentre le droghe continuano a mietere vittime e a compromettere la salute mentale e sociale di chi ne fa uso. Le attuali terapie farmacologiche hanno efficacia limitata e spesso causano effetti collaterali importanti. Se i farmaci GLP-1 si dimostrassero utili anche in questo campo, si tratterebbe di un cambio di paradigma nella prevenzione e nel trattamento delle dipendenze.

Come cambia il comportamento

Chi assume Ozempic riferisce spesso di “sentirsi sazio” più rapidamente e di perdere interesse per il cibo. Gli scienziati ipotizzano che lo stesso effetto di riduzione dell’impulso possa estendersi a sostanze come nicotina, alcol e droghe, che agiscono sugli stessi circuiti cerebrali. In sostanza, il cervello “disinnesca” il bisogno di cercare costantemente gratificazione attraverso comportamenti compulsivi, suggerendo un’azione più profonda del previsto.

I limiti della ricerca

Nonostante l’entusiasmo, gli esperti invitano alla prudenza. Gli studi finora condotti sono di piccole dimensioni e non tutti controllati con placebo. Inoltre, l’effetto anti-dipendenza potrebbe variare da individuo a individuo, e non è ancora chiaro se sia duraturo nel tempo. Ulteriori ricerche cliniche saranno necessarie per stabilire la sicurezza, la dose ottimale e le eventuali interazioni con altre terapie.

Implicazioni etiche e sociali

L’idea di utilizzare un farmaco nato per il diabete o la perdita di peso per trattare le dipendenze solleva anche questioni etiche e regolatorie. Alcuni temono che l’uso off-label di Ozempic possa generare abusi o aspettative irrealistiche, mentre altri sottolineano l’importanza di integrare sempre la terapia farmacologica con percorsi psicologici e di supporto comportamentale, fondamentali per affrontare le radici del problema.

Verso una nuova frontiera della medicina

Nonostante le incognite, la prospettiva è affascinante: farmaci come Ozempic potrebbero inaugurare una nuova era nella medicina delle dipendenze, capace di unire neuroscienza e tecnologia farmacologica. Se le future sperimentazioni confermeranno i risultati iniziali, potremmo presto disporre di uno strumento in più per aiutare chi lotta contro la dipendenza — non solo dal cibo, ma anche da sostanze che da troppo tempo tengono in ostaggio mente e corpo.

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay

Annalisa Tellini
Annalisa Tellini
Musicista affermata e appassionata di scrittura Annalisa nasce a Colleferro. Tuttofare non si tira indietro dalle sfide e si cimenta in qualsiasi cosa. Corista, wedding planner, scrittrice e disegnatrice sono solo alcune delle attività. Dopo un inizio su una rivista online di gossip Annalisa diventa anche giornalista e intraprende la carriera affidandosi alla testata FocusTech per cui attualmente scrive

© 2008 Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con decreto n°159 del 28 nov. 2019