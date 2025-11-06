Gran Bretagna tra le nazioni meno connesse alla natura: ecco perché il Nepal è al primo posto

In un’epoca dominata dalla tecnologia e dall’urbanizzazione, il legame tra l’essere umano e la natura si sta indebolendo. Un recente studio internazionale ha analizzato il livello di “connessione alla natura” in oltre 70 Paesi, scoprendo che la Gran Bretagna si colloca tra le ultime posizioni. Al contrario, il Nepal è risultato il Paese più in sintonia con l’ambiente, un dato che invita a riflettere sul ruolo del contatto con la terra nella vita quotidiana e nella salute mentale.

Come si misura la “connessione alla natura”

I ricercatori hanno utilizzato indicatori psicologici e comportamentali per valutare quanto le persone si sentano parte del mondo naturale. Tra questi: il tempo trascorso all’aperto, la partecipazione ad attività come escursioni o giardinaggio, la percezione di appartenenza all’ecosistema e l’impatto delle abitudini quotidiane sull’ambiente. Dai dati è emerso che le popolazioni urbane dei Paesi industrializzati tendono a sentirsi più distanti dalla natura rispetto a quelle delle regioni rurali o montane.

Gran Bretagna: natura dimenticata

Nel caso del Regno Unito, i risultati riflettono un distacco crescente tra cittadini e paesaggi naturali. Oltre l’80% della popolazione vive in aree urbane, e la maggior parte delle persone trascorre oltre il 90% del proprio tempo al chiuso. Anche la perdita di biodiversità e la riduzione degli spazi verdi contribuiscono a questo senso di separazione. Gli esperti sottolineano che tale disconnessione non è solo ambientale, ma anche psicologica, con effetti diretti sul benessere emotivo.

Nepal: un popolo in armonia con la terra

All’estremo opposto, il Nepal rappresenta un modello di equilibrio tra sviluppo e rispetto per la natura. Qui, la vita quotidiana è ancora profondamente intrecciata con l’ambiente: la maggior parte della popolazione vive di agricoltura, e la spiritualità locale – fortemente influenzata dal buddismo e dall’induismo – considera la natura sacra. Foreste, montagne e fiumi non sono solo risorse, ma simboli di armonia e connessione. Questo approccio si riflette in alti livelli di felicità e in un profondo senso di comunità.

La salute mentale e il contatto con la natura

Numerosi studi dimostrano che trascorrere tempo nella natura riduce lo stress, migliora la concentrazione e rafforza il sistema immunitario. Al contrario, vivere in ambienti urbanizzati e privi di verde può favorire ansia, depressione e senso di isolamento. In Gran Bretagna, dove il ritmo di vita è sempre più frenetico, la mancanza di contatto con l’ambiente naturale rischia di diventare un problema di salute pubblica. Alcuni programmi locali stanno cercando di invertire la rotta, promuovendo “prescrizioni verdi”, ovvero passeggiate o attività all’aperto raccomandate dai medici.

La cultura del verde che cambia

Il concetto di “connessione alla natura” non riguarda solo il tempo trascorso all’aperto, ma anche la percezione culturale dell’ambiente. In molte società occidentali, la natura è vista come qualcosa da “visitare” durante le vacanze, piuttosto che un elemento integrato nella vita quotidiana. Al contrario, nei Paesi come il Nepal, la relazione con la terra è parte integrante dell’identità collettiva. Questo diverso approccio spiega in parte la differenza nei punteggi di connessione registrati dallo studio.

Città più verdi per un futuro più umano

Gli esperti suggeriscono che la riconnessione con la natura debba partire proprio dalle città, dove vive la maggior parte della popolazione mondiale. Aumentare gli spazi verdi, creare giardini comunitari e promuovere attività all’aperto può migliorare il benessere psicologico e sociale. Anche piccole azioni, come piantare alberi o trascorrere qualche ora in un parco, possono aiutare a ricostruire quel legame primordiale con l’ambiente che l’uomo moderno sta perdendo.

Tornare alla natura per ritrovare noi stessi

La classifica che vede la Gran Bretagna tra le nazioni meno connesse alla natura non è solo un dato statistico, ma un segnale di quanto la vita moderna stia allontanando l’uomo dalle sue radici. Il Nepal, con la sua profonda armonia ambientale, dimostra che vivere in equilibrio con la natura è possibile e porta benefici concreti. Recuperare quel legame significa riscoprire non solo il valore del pianeta, ma anche una parte essenziale della nostra umanità.

Foto di Joe da Pixabay