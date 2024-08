Recensione Acer Chromebook 314: il notebook perfetto per casa e scuola

Acer Chromebook 314 è un notebook di fascia bassa, pensato per soddisfare le esigenze di base, nonché elementari, di tutti gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo che li possa aiutare ad esempio a scuola, o nella navigazione in rete, ovviamente condito con un prezzo estremamente conveniente. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa della versione 314-H2T.

Design e Estetica

Il notebook presenta un design estremamente classico, è infatti realizzato interamente in plastica, con una finitura opaca che non trattiene per nulla le impronte, né si sporca facilmente, i cui materiali sono complessivamente discreti. E’ chiaro, nel toccarlo e maneggiarlo sentirete qualche piccolo scricchiolio, ma nel complesso lo possiamo ritenere sufficientemente robusto e resistente, anche duraturo nell’idea di utilizzarlo per un lungo periodo.

Sul frame, anch’esso in plastica di colorazione argentata e finitura opaca, possiamo trovare tutta la connettività fisica: sul lato sinistro porta USB-C e jack da 3,5mm, sul destro solo una porta USB-A. Forse uno dei suoi difetti è proprio il non essere in grado di offrire la giusta connettività, riducendo al massimo lo spunto che gli utenti possono avere proprio in termini di usabilità quotidiana.

La cerniera è salda ed affidabile, purtroppo non si può aprire con una sola mano, ed allo stesso tempo il massimo angolo di apertura è di 180 gradi, così da estendere l’usabilità con altre persone che si trovano attorno a voi, senza particolare difficoltà. Le dimensioni, grazie anche agli stessi materiali utilizzati per la realizzazioni, non sono troppo elevate, infatti raggiungono 325,4 x 223 x 19,70 millimetri, con un peso approssimativo di 1,5kg. E’ un notebook che risulta essere facilmente trasportabile ovunque si desideri, non troppo pesante e relativamente sottile.

Specifiche tecniche

Il display è da 14 pollici di diagonale, con rapporto d’immagine 16:9, tecnologia LCD e risoluzione 1920 x 1080 pixel, presentando oltretutto un comodo trattamento antiriflesso, pronto ad estendere l’usabilità praticamente ovunque. La luminosità massima è più che sufficiente per l’utilizzo anche all’aria aperta, meno sotto la luce solare diretta, poiché potreste fare fatica e leggere bene lo schermo. In termini qualitativi il pannello rispecchia alla perfezione la fascia di prezzo di posizionamento, con dettagli e nitidezza discreti, allo stesso tempo i colori non sono troppo definiti o profondi.

Appena sopra il display, nella cornice marcata superiore, troviamo una webcam con risoluzione HD e senza interruttore fisico (o digitale) per la privacy. Qualità allineata con la fascia di prezzo, non è troppo dettagliata o nitida.

Sotto il cofano è stato adottato un processore MediaTek MT8183, octa-core con frequenza di clock a 2GHz, scheda grafica Mali-G72, ed una configurazione che prevede SSD eMMC da 64GB con anche 8GB di RAM. Chiaramente le prestazioni sono limitate, parliamo di un notebook da poco più di 100 euro, e come tale non può garantire performance di livello superiore; è da acquistare come aiuto per la scuola e per le operazioni di base, nulla di più; in parallelo non scalda in fase di utilizzo, e le ventole non sono troppo rumorose.

Il sistema operativo è ChromeOS, da qui il suo essere un Chromebook, un OS molto limitato in termini di applicazioni che è possibile installare, ma comunque semplice da utilizzare, fluido e senza rallentamenti importanti da segnalare. La batteria è agli ioni di litio, viene alimentata dal caricatore da 65W incluso in confezione, essendo un prodotto poco energivoro riesce a garantire una autonomia più che ottima, se considerate che lo si potrà utilizzare lontano dalla presa anche per 8/10 ore.

Tastiera

Spostando l’attenzione nella parte bassa possiamo notare la presenza di una tastiera molto classica, non retroilluminata, perfettamente centrata, senza tastierino numerico. A prima vista ricorda la tastiera di un Apple MacBook, con keycaps neri, una corsa non troppo profonda, e switch leggermente rumorosi. Il design è piatto nella parte superiore, il font è classico(anche se le lettere sono in minuscolo, non in maiuscolo), forse avremmo desiderato una corsa leggermente più incisiva. Il trackpad è centrato rispetto alla parte inferiore, ha dimensioni perfettamente allineate con gli standard, con le più classiche funzioni di touch e multitouch, senza particolari negatività da segnalare.

Acer Chromebook 314 – conclusioni

In conclusione Acer Chromebook 314 è un buon chromebook, un prodotto che al giorno d’oggi costa poco più di 200 euro, e che dobbiamo ammettere essere perfettamente allineato in termini di prestazioni, design e qualità generale. Lo consigliamo agli utenti che sono alla ricerca di un device decisamente basilare, che possa essere un aiuto a scuola o sul luogo di lavoro, ma senza avanzare troppe pretese in termini di performance.