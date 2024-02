Recensione Ajazz AK820 Pro – tastiera meccanica versatile e economica

Ajazz AK820 Pro è una tastiera meccanica che offre un design molto sobrio, in netto contrasto con altri modelli Epomaker che abbiamo avuto modo di testare in passato, puntando fortissimo su due aspetti fondamentali: la versatilità di utilizzo ed il prezzo economico. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto presenta un case realizzato in plastica, un materiale di buona qualità che offre un’ottima leggerezza complessiva, dato il peso di soli 800 grammi, risultando ugualmente duraturo nel tempo, senza andare ad inficiarne la portabilità. Ciò è possibile anche grazie a dimensioni tutt’altro che elevate, parliamo giustappunto di 327 x 136 x 40 millimetri, che portano il dispositivo ad avere un design allineato con gli standard (è in formato 75%), senza strafare.

Nella parte posteriore troviamo comodi piedini che permettono di gestire su due livelli l’inclinazione della tastiera, nonché due switch fondamentali: MacOS/Windows e il selettore per la modalità di utilizzo. Gli aspetti estetici che caratterizzano l’Ajazz AK820 Pro riguardano sicuramente la presenza di un piccolo display LED a colori (da 0,85 pollici di diagonale) nella parte bassa, sul quale vengono visualizzate determinate informazioni di stato (la cui visualizzazione è personalizzabile), oltre ad una ghiera zigrinata nell’angolo superiore destro, inizialmente allocata per la regolazione del volume, ma il cui funzionamento è anch’esso personalizzabile da parte dell’utente.

Hardware e Specifiche

Ajazz AK820 Pro è una tastiera meccanica in formato 75% (con 81 tasti), con montaggio gasket e hot-swappable. Proprio quest’ultima specifica la riesce ad innalzare verso un nuovo livello, infatti è un prodotto personalizzabile, gli utenti potranno sostituire liberamente i keycaps, installandone un altro modello che maggiormente attira la propria attenzione, a patto che sia compatibile con lo switch a 3/5 pin.

Al momento dell’acquisto l’utente può scegliere lo switch pre-installato, optando tra Ajazz Gift o Ajazz Flying Fish, sono entrambi switch molto silenziosi nell’utilizzo quotidiano, perfetti ad esempio per qualsivoglia ambiente (lavorativo o domestico), di tipo lineare, con una corsa complessiva di 3,5 millimetri ed una forza di 48g (solo gli Ajazz Gift ne richiedono una da 60g). Ciò porta ad una fluidità nella scrittura elevata, senza difficoltà nell’utilizzo quotidiano, grazie proprio ad una corsa relativamente ridotta, ed una richiesta di pressione non elevata.

I keycaps, che ricordiamo essere facilmente intercambiabili dall’utilizzatore, sono realizzati anch’essi in plastica con profilo Cherry e spessore di 1,2 millimetri, questi differisce da soluzioni viste in passato, poiché non presenta la classica concavità al centro del tasto, bensì una sorta di discesa che porta verso il centro della tastiera stessa. Indubbiamente sono keycaps molto comodi nell’utilizzo quotidiano, con un font classico e la solita tripla colorazione che vediamo sempre in tutti i prodotti di casa Epomaker. Nella parte interna è stata posizionata una striscia LED RGB con 1,6 milioni di colori raggiungibili, capace di creare interessanti giochi di luce personalizzabili da parte dell’utente; il suo essere rivolta verso sud, e la presenza di tale tipologia di keycaps, rende l’illuminazione molto tenue, tanto da risultare quasi invisibile nella maggior parte delle occasioni.

Uno degli aspetti che rendono Ajazz AK820 Pro di livello superiore ad altre tastiere in commercio, è sicuramente la versatilità di utilizzo. Il prodotto è perfettamente compatibile con Windows e MacOS, basterà effettuare lo switch sfruttando il selettore inferiore, ed oltretutto si può utilizzare in 3 modi differenti: bluetooth 5.0, wireless (grazie al ricevitore wireless incluso in confezione), oppure via cavo (con lo USB-C che trovate anch’esso in confezione). Nell’eventualità in cui decidiate di utilizzarla senza filo, tornerà molto utile la batteria integrata, un componente da ben 4000mAh, che estende al massimo l’usabilità quotidiana, tanto da spingervi a poter utilizzare la tastiera anche per due settimane, prima di dover ricorrere alla presa a muro (tutto dipende dal livello di luminosità selezionata e tanti altri fattori).

Ajazz AK820 Pro – conclusioni

In conclusione Ajazz AK820 Pro è una tastiera meccanica di qualità, un prodotto che punta fortissimo sulla portabilità, risultando estremamente leggera e dal facile trasporto, ma strizzando l’occhio anche agli utenti che amano la personalizzazione (è hot-swappable), la comodità di utilizzo nella quotidianità ed una buonissima versatilità, risultando compatibile con la maggior parte dei device in commercio.

A completare il tutto ci pensa un prezzo di vendita davvero aggressivo, poiché basteranno 59,99 dollari per il suo acquisto, forse uno dei più interessanti considerando i tanti modelli in vendita sul sito ufficiale di Epomaker.