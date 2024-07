Recensione Anker Solix Solarbank 2 Pro – una centrale elettrica per la casa

Anker Solix Solarbank 2 Pro è una centrale elettrica per la casa, un sistema di accumulo che offre la possibilità a tutti gli utenti di sfruttare i pannelli solari per avere a disposizione energia green e “gratuita”, sfruttando nientemeno che l’energia solare. La versione da noi testata la Pro, con una batteria d’espansione e due pannelli fotovoltaici, è risultata più che sufficiente per il fabbisogno energetico di una abitazione. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

All’acquisto dell’Anker Solix Solarbank 2 Pro avrete il dubbio se acquistare batterie aggiuntive, infatti il prodotto presenta la possibilità di integrare batterie modulabili, che vanno ad aggiungersi al pacco integrato da 1600Wh. Nel nostro caso, come anticipato, l’azienda ha inviato una batteria aggiuntiva, così da arrivare alla possibilità di accumulare un massimo di 3,2kWh.

La base non ha un display LCD, probabilmente per garantire maggiore durabilità, dato che il sistema è progettato per durare almeno 15 anni. Dispone di un tasto di accensione/spegnimento e un LED di stato, oltre a un pulsante per la connettività (per il reset mantenete la pressione su questo e quello di accensione). Aggiungere batterie è semplicissimo, basta impilarle l’una sull’altra, così da creare una pratica “torre” di batterie, con un unico collegamento fisico ad una presa a muro classica (220V).

Il sistema è dotato di maniglie per il trasporto delle batterie e della base principale. Il connettore per la rete elettrica e la presa dell’inverter (fino a 1 kWh) sono posizionati strategicamente per un utilizzo efficiente, ad esempio per ricaricare gratuitamente un’auto elettrica. I pannelli solari da 540 W si collegano facilmente tramite i cavi inclusi nella confezione, nella parte posteriore trovano posto una serie di griglie per raffreddare l’intero set. In ogni batteria, nella parte bassa, si trovano i vani con il fusibile di protezione, con messa a terra per la sicurezza del sistema.

Anker Smart Meter e App

L’installazione di Anker Smart Meter stata eseguita da un elettricista professionista. L’Anker Smart Meter, questi regola l’energia immessa dal Solix nella rete domestica, ottimizzando i consumi. Lo Smart Meter ha un pulsante di accensione/spegnimento e un reset generale. È dotato di tre pinze amperometriche, anche se per il collegamento monofase ne serve solo una (il cavo va poi collegato direttamente al contatore di casa, con la pinza che va a rilevare il campo magnetico, con conseguente monitoraggio dei consumi).

L’app Anker, disponibile anche in italiano, è intuitiva e mostra in tempo reale il consumo e la produzione del sistema fotovoltaico, oltre allo stato delle batterie. Molto interessanti i grafici, sui quali vengono mostrati i livelli di consumo e produzione nel tempo, settando anche le varie fasce orarie. Utilizzare Anker Smart Meter non è fondamentale, il sistema può funzionare correttamente anche senza, sebbene sia fortemente consigliato, per sfruttare appieno Anker Solix Solarbank 2 Pro e la modalità autoconsumo.

Specifiche tecniche

Anker Solix Solarbank 2 Pro offre una capacità di 1,6 kWh, espandibile fino a 9,6 kWh. Le batterie, con una durata di almeno 6000 cicli, sono dotate di un riscaldatore integrato che assicura un funzionamento efficiente anche a -20 °C, e il sistema è certificato IP65 per resistenza a polvere e acqua. Il sistema continua a ricaricarsi anche durante un’interruzione di corrente, a condizione di condizioni atmosferiche favorevoli, il corpo principale è dotato di 4 MPPT che riesce a gestire in ingresso una potenza massima di 600W a porta, per un totale quindi di 2400W.

Prezzo

Anker Solix Solarbank 2 Pro ha un costo adeguato alla sua qualità generale, il set da noi testato, composto da modulo principale + 2 pannelli fotovoltaici da 540W, ha un prezzo di listino di 2199 euro. A questa cifra andrà aggiunto anche il valore della batteria aggiuntiva, che al giorno d’oggi ha un listino di 899 euro , facendo una somma tra tutte le componenti, la spesa da sostenere sarebbe di 3099 euro (salvo coupon o set specifici che potete trovare sul sito ufficiale, ad esempio fino al 21/7 è previsto uno sconto di 200 euro, ma solo sul alcuni set o singoli prodotti).

Chi acquisterà entro il 17 luglio un Solarbank 2 E1600 Pro o Solarbank 2 E1600 Plus, sempre e solo sul sito di Anker Solix, riceverà in regalo l’Anker Solix Smart Meter (del valore commerciale di 149 euro). Tutti i prodotti acquistati sul sito ufficiale durante il periodo promozionale, sono garantiti al miglior prezzo per un mese dalla data dell’ordine.

Conclusioni

Il Solix Solarbank 2 Pro ha dimostrato di essere un investimento valido, permettendoci di risparmiare moltissimo denaro, sia con giornate nuvolose, che con luce solare piena. Prima di procedere all’acquisto, è importante valutare i propri consumi domestici e l’uso previsto del sistema. Con la configurazione che abbiamo potuto testare, si possono azzerare le spese per una casa/famiglia che consuma circa 2/3 kWh; nel caso in cui, al contrario, consumaste di più, potrete semplicemente aggiungere una batteria, e scegliere 4 pannelli solari al posto di 2 (ogni pannello ha un costo di 319 euro). La modularità è un plus assolutamente non da sottovalutare in fase d’acquisto.

Il prezzo iniziale è elevato, questo è indubbio, ma come tutte le soluzioni dello stesso tipo, può facilmente venire ripagato in circa 5/6 anni, Anker ha sviluppato un prodotto sicuro e affidabile, supportato da un’app funzionale e costantemente aggiornata, che offre sicurezza sul medio/lungi periodo, con la possibilità, un giorno, di controllare quanto ogni pannello solare sia in grado di generare e di contribuire alla carica della batteria (oggi invece si vede solo il totale). Per chi desidera caricare la propria auto elettrica, basta un caricatore con regolatore di carica.

Il sistema Solix Solarbank 2 Pro non solo permette di risparmiare, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale, offrendo un modo ecologico di produrre energia.