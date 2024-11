Recensione Asus Zenbook S 14: notebook duraturo con Intel Lunar Lake

Asus Zenbook S 14 (modello UX5406SA) è un notebook destinato a durare per molti anni, un dispositivo che convince sin da subito con un design accattivante e moderno, impreziosito dalla presenza di un bellissimo display OLED ed anche dal processore che si appoggia sulla piattaforma di nuova generazione: Intel Lunar Lake. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

1 di 5

Uno dei tanti aspetti da non sottovalutare nel momento dell’acquisto è sicuramente il design, dall’esatto momento in cui lo andate ad estrarre dalla confezione, vi accorgete di avere tra le mani un vero e proprio top di gamma, un notebook dall’estetica elegante e moderna, realizzato con tanto alluminio, precisamente viene trattato con Ceraluminum per realizzare una lega leggera ma resistente ai graffi (oltre al superamento degli standard militari MIL-STD 810H) ed una finitura opaca davvero bellissima al tatto (che non trattiene per nulla le impronte).

Nelle oltre 3 settimane di utilizzo abbiamo potuto constatarne la grande qualità costruttiva, fatta di dettagli precisi ed affidabili, materiali resistenti, e soprattutto dimensioni ridotte: 1,2 kg di peso ed uno spessore di 12,95 millimetri (per quanto riguarda il punto più spesso del device), le restanti specifiche parlano di 310,3 x 214,7 millimetri. Ciò vi permette di capire quanto Asus Zenbook S 14 sia portatile e semplice da utilizzare in mobilità. Sul sottilissimo frame possiamo trovare tutta la connettività fisica del caso, sul lato sinistro spicca la presenza di due porte Thunderbolt 4 con supporto video e power delivery (ovvero è possibile anche collegare un monitor o ricaricare il device), una HDMI classica ed un jack da 3,5mm (cuffie/microfono). Spostando l’attenzione sul lato destro, invece, è presente una porta USB-A 3.2 Gen2, ciò che manca è forse un lettore microSD, avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta.

Hardware e Specifiche

1 di 3

Il display è da 14 pollici, un OLED con risoluzione 3K (2880 x 1800 pixel), rapporto d’aspetto in 16:10, finitura lucida con il 70% in meno di luce blu dannosa, e completamente touchscreen (gli input vengono ricevuti bene, è compatibile con Asus Pen). Il refresh rate può raggiungere al massimo i 120Hz (Asus ha presentato un refresh rate dinamico, capace di adattare il refresh rate in base alle esigenze, risparmiando batteria), il tempo di risposta è di 0,2 ms, con una luminosità di 400 nits (più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta), è un Display HDR True Black 500, con neri davvero profondi e precisi, 1,07 miliardi di colori, PANTONE Validated, nonché rispetto del 100% della gamma cromatica DCI-P3. La densità di pixel è da primo della classe, la qualità della riproduzione è di altissimo livello, i colori sono accesi e precisi, i neri sono profondi, il tutto a garantire un livello di immersione che difficilmente troviamo altrove. E’ un notebook perfetto sia per la visione di contenuti, che proprio per il video editing.

Il processore è un Intel Core Ultra 7, con Intel AI Boost NPU, octa-core, con frequenza di clock che si può spingere al massimo a 4.8GHz, accoppiato con scheda grafica saldata sulla scheda madre, una Intel Arc. La configurazione di base prevede poi 32GB di RAM LPDDR5X, ed un SSD M2. NVME PCIe 4.0 da 1TB. Se interessati all’espansione di memoria interna, dovete sapere che è presente un solo slot per incrementarla; la RAM non è possibile aumentarla, essendo saldata direttamente sulla motherboard. Dall’applicazione MyASUS è possibile scegliere tra quattro modalità di utilizzo, che vanno ad incrementare in parte le prestazioni, ma allo stesso tempo ad incidere sulla velocità di rotazione delle ventole di raffreddamento. In termini pratici Asus Zenbook S 14 è un notebook fantastico per la maggior parte degli utilizzi, riesce a raggiungere una potenza importante sia alimentato che a batteria (la differenza è minima), ed è assolutamente un bene, proprio nell’idea di utilizzarlo in portabilità. Le ventole sono tutt’altro che rumorose, si attivano davvero con il contagocce, ottimo il sistema di raffreddamento, il notebook può tranquillamente essere utilizzato poggiandolo sulle gambe.

Nella parte alta è integrata una webcam con risoluzione FullHD e IR, per sfruttare Windows Hello, dalla buonissima resa, con colori e dettagli molto precisi (peccato solamente non si possa oscurare fisicamente). L’audio si appoggia alla sapienza di Harman/Kardon, gli speaker sono incastonati alle spalle di una bellissima griglia i cui fori sono ottenuti con lavorazione CNC, con volume massimo più che sufficiente per l’utilizzo nella maggior parte degli ambienti. Il suono è dettagliato, preciso e corposo, e dato il suo supporto al Dolby Atmos, può facilmente essere utilizzato per la visione di contenuti multimediali.

1 di 4

Asus Zenbook S 14 integra una batteria da 72Wh, ricaricabile con il caricatore da 60W che potete trovare incluso in confezione e supporto ad una ricarica sufficientemente rapida. Ipotizzando un utilizzo lavorativo standardizzato, quindi senza eccessi, si possono raggiungere tranquillamente le 12/13 ore, prima di dover ricorrere alla presa a muro (eccellente è anche il consumo con il notebook in standby). La connettività wireless è invece rappresentato da WiFi 7 (802.11be) tri-band 2*2, a cui si aggiunge il bluetooth 5.4.

Tastiera e Touchpad

1 di 4

La tastiera è retroilluminata a LED singolo, con luminosità regolabile dall’utente o automatica, i tasti sono sufficientemente distanziati tra loro e grandi, oltre a godere di una corsa di 1,1 millimetri. Quest’ultimo dato non deve spaventarvi, infatti vi possiamo assicurare essere perfetta per sessioni di digitazione molto lunghe, il layout classico aiuta coloro che sono già abituati con le tastiere tradizionali. Da sottolineare la presenza del tasto Copilot, che permette di accedere rapidamente all’intelligenza artificiale di Microsoft, infatti Asus Zenbook S 14 è un PC Copilot+, che risulta essere dotato appunto di processori abilitati all’AI per un’esperienza di livello superiore. Una comodità, oltre che essere quasi un precursore, considerando l’andamento del mercato attuale.

1 di 2

Il touchpad è anch’esso molto particolare, essendo più ampio della media, sfrutta perfettamente l’area allocatagli nella parte inferiore del dispositivo, con una superficie liscia al tatto, capace di raggiungere una precisione superiore alle aspettative. Il feedback è molto buono, con l’aggiunta di un paio di piccole chicche: ai lati del touchpad sono disponibili un paio di gestures per la regolazione della luminosità e del volume (basta scorrere il dito in verticale). Piccoli accorgimenti che permettono di apprezzare sempre più le qualità di questo dispositivo.

Asus Zenbook S 14 – conclusioni

1 di 6

In conclusione Asus Zenbook S 14 può davvero rappresentare il notebook portatile dei vostri sogni, un prodotto che riesce a combinare design, dimensioni e performance, ad un prezzo complessivamente in linea con le aspettative. I suoi punti di forza sono sicuramente il design, davvero bello da toccare, da vedere e da apprezzare (oltre che resistente), il display OLED con risoluzione 3K ( completamente touchscreen), nonché le prestazioni, che risultano essere perfettamente bilanciate per la tipologia di prodotto. Non ultima l’autonomia della batteria, il che innalza la portabilità verso un nuovo livello.