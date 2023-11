Recensione CIDOO ABM098 – tastiera meccanica a 98 tasti di buona qualità

CIDOO ABM098 è una tastiera meccanica a 98 tasti di buona qualità, perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, viene prodotta da un sotto-brand di Epomaker (di cui vi abbiamo proposto questa recensione). Riuscirà a convincere in termini di materiali costruttivi e prestazioni? scopriamolo assieme nella recensione completa.

Design e Estetica

Il design è pulito e relativamente semplice, ricorda il modello che abbiamo recensito qualche giorno fa, tutto mantenendo una buona compattezza generale, nonostante siano presenti, come anticipato, 97 tasti ed il potenziometro, comprensivi del tastierino numerico completo sulla parte destra del dispositivo. L’angolo di inclinazione è settabile su due livelli, adatto quindi per la maggior parte di noi, mentre la realizzazione è in plastica di buona qualità; può resistere senza problemi alla torsione, impreziosita comunque da un interruttore metallico e le luci LED RGB che contrastano con il colore della tastiera (programmabili via app).

Il potenziometro, sito nella parte alta del device, è realizzato in metallo e può essere facilmente utilizzato per regolare l’intensità della luminosità, del volume, delle luci LED RGB, oppure possono essere impostate varie funzioni in relazione alla necessità dell’utente finale. Il tutto porta a dimensioni di 387,7 x 147,2 x 41,1 millimetri, ed un peso non proprio piuma, infatti raggiunge 1,45kg.

Specifiche e hardware

La CIDOO ABM098 può essere utilizzata in due modi differenti: cablata tramite USB-C ad una porta USB-A, oppure tramite connettività bluetooth 5.0, per una maggiore versatilità e facilità di utilizzo, con anche la possibilità di collegarsi fino ad un massimo di 3 dispositivi in contemporanea, ed un tasto preposto per effettuare lo switch tra gli stessi.

Gli interruttori sono di tre tipi differenti, tutti durevoli e facilita da utilizzare nel tempo, ideali anche per un utilizzo in ambito lavorativo e lunghe sessioni di digitazione (supporta anche tasti meccanici a 5 o 3 pin). Il keycap PBT double-shot risulta essere durevole, quindi non tende a sbiadirsi, ed allo stesso tempo permette di sfruttarlo a lungo, senza andare a cancellare le lettere in sovraimpressione. La corsa dei tasti è buona, la digitazione è giustamente attutita da cuscinetti perfettamente integrati che non rendono la tastiera particolarmente rumorosa, permettendone l’utilizzo anche in uffici o a contato con altre persone.

La configurazione è semplicissima, può essere completata mediante l’utilizzo del software VIA, il quale risulta essere fondamentale per personalizzare la CIDOO ABM098, riassegnando l’utilizzo di determinati tasti funzione, modificando la gestione dei LED RGB, che sono orientati verso il basso, oppure semplicemente gestendo che funzioni assegnare al potenziometro (complessivamente proporzionato in confronto alla dimensione della tastiera in sé).

Essendo una tastiera wireless/bluetooth, in ultimo, integra una batteria da 4000mAh, perfetta per garantire una autonomia superiore al normale, che vi permetterà di utilizzarla per circa 10 giorni lavorativi, quindi di 8 ore al giorno, prima di dover ricorrere alla ricarica, sfruttando la porta USB-C ed il cavo incluso in confezione (interessante è la sleep mode automatica nel momento in cui non viene utilizzata).

CIDOO ABM098 – conclusioni

In conclusione CIDOO ABM098 è una buonissima tastiera meccanica bluetooth che ricalca alla perfezione ciò che ha reso famosa Epomaker negli anni, ovvero materiali di costruzione di qualità, design iconico ed unico nel suo genere, e la certezza di avere tra le mani un prodotto versatile altamente personalizzabile. L’unico difetto? non tanto il prezzo di 143 euro circa, quanto proprio la presenza del solito layout ANSI, che ne complica l’utilizzo sul territorio nostrano.