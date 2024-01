Recensione CIDOO V75 Plus + switch Jade Blossom + keycaps Temple: una tastiera di qualità

CIDOO è una realtà che rientra nell’ecosistema di Epomaker, azienda che da moltissimi anni commercializza tastiere di ottima qualità, di cui oggi abbiamo avuto l’occasione di testare un set davvero molto convincente: una base Cidoo V75 Plus, gli switch Jade Blossom, ed anche i keycaps Temple. Scopriamo tutto da vicino con la nostra recensione completa.

Cidoo V75 Plus

Alla base di tutto il setup troviamo sicuramente la tastiera, in particolar modo parliamo di Cidoo V75 Plus, in vendita sul sito di Epomaker a 129 dollari, caratterizzata da una scocca metallica decisamente resistente, che la rende adatta a tutti gli utenti che non vogliono temere ogni giorno di romperla o di rovinarla irreparabilmente. Ciò che ne perde è sicuramente il peso, infatti il prodotto raggiunge 1,5 kg, senza tasti o quant’altro, con dimensioni comunque allineate con le aspettative, infatti sono di 315 x 145 x 35 millimetri.

Il prodotto è una piccola tastiera a 79 tasti, quindi formato 75% (senza tastierino alfanumerico per intenderci), con meccanismo gasket-mounted ed alcune specifiche tecniche molto interessanti. Prima di tutto, nella parte superiore destra si trova un piccolo schermino a colori, sul quale visualizzare le informazioni di stato (è LCD da 1,14 pollici di diagonale), ma è anche il suo essere fortemente versatile uno degli aspetti più positivi.

All’interno si trova una batteria da 3000mAh, capace di permettere l’utilizzo della tastiera per lunghe sessioni prima di dover ricorrere alla presa a muro (tramite la porta USB-C posteriore). Questa è compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, data la presenza di tre modalità di connessione disponibili: bluetooth 5.0, con trasmettitore dongle USB a 2.4GHz (da collegare direttamente alla presa USB-C), ed anche USB-C wired, ovvero da collegare fisicamente ad una porta USB-A. Il prodotto può essere anche facilmente personalizzato secondo le proprie esigenze, grazie alla programmazione tramite il software VIA, così da riuscire a cucirsi addosso la stessa tastiera, senza dover necessariamente sottostare alle esigenze di base del produttore.

Jade Blossom switch

Dopo aver acquistato la base, è giunto il momento di iniziare a pensare agli switch, ovvero ciò che anticipa il keycap, il tasto vero e proprio. Nel nostro caso abbiamo installato i Jade Blossom di Epomaker, in vendita sul sito ufficiale a 15 dollari circa, switch a 5 pin, convenienti per le tastiere PCB e compatibili con tutte le strutture MX.

L’installazione è davvero semplice ed alla portata di tutti, bastano pochi secondi, esercitando una lieve pressione, per l’inserimento. E’ necessario solamente prestare attenzione a non rovinare i pin (sono davvero molto fragili), rischiando di dover poi cestinare lo switch stesso. Sono realizzati in LY, per una durabilità nel tempo molto elevata, hanno un a forza di attuazione di 43 gf (ma sul sito ne potete acquistare di vario genere), con una corsa totale di 3,6 millimetri. Immaginando di utilizzare la tastiera per scrivere, possiamo dire essere più che adatti, per il semplice motivo che non sono particolarmente rumorosi, sono fluidi e non richiedono una forza eccessiva.

Temple keycaps

Per i tasti veri e propri ci siamo affidati ad un set di keycaps decisamente unico, infatti il Temple keycaps di Epomaker presenta un font molto particolare, che sicuramente non piacerà a tutti, ma è in grado di rendere la tastiera diversa da tutto ciò che al momento potete trovare sul mercato (è in vendita a 29,99 dollari).

Realizzati in PBT di alta qualità con profilo Cherry, presentano una leggera curvatura sulla parte superiore, che facilita l’appoggio del dito e rende la digitazione molto fluida. Sono perfettamente compatibili con gli switch MX, ed adatti per tastiere dei formati più disparati: da 60% a full-size, a prescindere dal layouts, che sia ANSI o ISO.

Il materiale utilizzato è di buonissima qualità, resistente, affidabile e duraturo nel tempo, così da rendere l’esperienza piacevole per ogni tipologia di utente, sia colui che vuole pensare di giocare con la tastiera, oppure lavorare quotidianamente. La scelta di proporli con colorazioni differente, riesce a fornire quel tocco di colore in più che non guasta mai.

CIDOO V75 Plus + switch Jade Blossom + keycaps Temple: conclusioni

In conclusione il set CIDOO V75 Plus + switch Jade Blossom + keycaps Temple è convincente per molteplici aspetti e punti di vista. In primis la tastiera è resistente, affidabile, duratura nel tempo e capace di soddisfare anche l’utente più esigente; stesso discorso vale per gli switch veri e propri, non hanno una corsa troppo elevata, sono facili da installare, ed abbastanza silenziosi. Per quanto riguarda i keycaps, come abbiamo accennato in precedenza, potrebbero non piacere a tutti, in termini di layout, ma per il resto sono affidabili e ben fatti.

L’unico aspetto negativo, oltre al peso della tastiera che ne limita la portabilità, è forse rappresentato dall’impossibilità di gestire l’inclinazione della stessa, limita molto l’utilizzo quotidiano da parte dell’utente finale.