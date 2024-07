Recensione Epomaker EK21-X: un versatile tastierino numerico in alluminio

In un mondo di tastiere sempre più ricche di qualità e dai materiali eccezionali, Epomaker ha deciso di proporre al pubblico un “piccolo” tastierino alfanumerico, anch’esso con scocca metallica, precisamente in alluminio, altamente personalizzabile e dal prezzo comunque più che abbordabile. Scopriamo meglio da vicino l’Epomaker EX21-X con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Ideale per la maggior parte degli utilizzi, il prodotto è disponibile nella colorazione nera, molto elegante ed in linea con ambienti sia casalinghi che lavorativi. La scocca, come anticipato del resto, è metallica, in particolar modo parliamo di alluminio e finitura opaca, che non trattiene le impronte, né rischia di sporcarsi facilmente. Sin dai primi utilizzi offre una piacevole sensazione di solidità e di affidabilità, oltre che una resistenza superiore al normale.

Uno dei suoi punti di forza è chiaramente rappresentato dalle dimensioni, essendo l’Epomaker EX21-X non più grande di 15,2 x 10,8 x 6,5 centimetri, può facilmente entrare senza troppi problemi o grattacapi anche in un marsupio. Discorso leggermente diverso per quanto riguarda il peso, raggiungendo 430 grammi, portandolo appresso lo sentirete e vi accorgerete di averlo sempre con voi.

Hardware e Specifiche

Epomaker EX21-X è un tastierino con 21 tasti, nella parte superiore troviamo alcuni tasti funzione ed una piccola ghiera, il cui utilizzo può essere facilmente personalizzato dal consumatore stesso. I keycap hanno profilo Cherry, molto comodo sul lungo utilizzo, sono realizzati in platica, con switch Gateron Black (anche se sul sito ufficiale ne potete acquistare di versioni differenti). La corsa non è troppo elevata, il clic è silenzioso ed adatto anche ad un utilizzo lavorativo. La tastiera è hot-swappable, ovvero altamente personalizzabile, con la possibilità di rimuovere keycap e switch, in modo da sostituirli con praticamente ciò che si desidera. Non manca all’appello una retroilluminazione LED RGB, con possibilità di modificare il colore di riproduzione.

Ciò che rende il prodotto particolarmente speciale è il suo essere programmabile con VIA, il software che permette di rivedere completamente il setting dei tasti, rivoluzionando completamente il numpad stesso. Come tutte le tastiere di Epomaker precedentemente recensite, anche Epomaker EX21-X può essere utilizzato in tre modi differenti: con collegamento bluetooth, con dongle WiFi a 2.4GHz e diretto fisico con USB-C. Ciò porta ad una grande versatilità, rendendolo facilmente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android, iOS, Windows o MacOS.

Il tutto può facilmente essere utilizzato senza il collegamento fisico ad una fonte di energia, grazie alla presenza di una batteria integrata da 1000mAh, che offre la possibilità di utilizzarlo per qualche settimana, anche se tutto ciò dipende direttamente dalla modalità di utilizzo e dal livello di luminosità.

Epomaker EX21-X – conclusioni

In conclusione Epomaker EX21-X è un tastierino di alta qualità, che offre ottime prestazioni puntando forte prima di tutto sul design e l’estetica. Nella nostra versione abbiamo apprezzato molto la resistenza e l’affidabilità, con il gioco di colori a contrasto che ne accrescono sicuramente il valore, il profilo Cherry permette una digitazione fluida e piacevole, con switch silenziosi e dalla corsa non troppo lunga, i punti di forza si completano con una batteria pronta a garantire una più che discreta autonomia generale.

Il prodotto recensito può essere facilmente acquistato tramite il sito ufficiale di Epomaker ad un prezzo di listino di 69,99 dollari.