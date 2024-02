Recensione IMIKI SF1 – economico e ricorda l’Apple Watch Ultra

IMIKI SF1 è uno smartwatch economico, infatti lo si può trovare su Aliexpress ad un prezzo di listino di 139 euro (ma spesso costa anche solo 70 euro), che da un punto di vista puramente estetico ricorda Apple Watch Ultra, il top di gamma assoluto dell’azienda di Cupertino. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Partiamo proprio dall’estetica, lo smartwatch viene commercializzato in numerose interessanti varianti, sia in termini di colore di scocca che di qualità di cinturino, quest’ultimo facilmente intercambiabile. La nostra versione è completamente nera, con cassa in metallo da 2,01 pollici, in particolare le dimensioni raggiungono 45,8 x 37 x 10,2 millimetri (peso di 52 grammi), risultando perfettamente a fuoco sia su un polso maschile che femminile. Come vi dicevamo, ricorda lontanamente Apple Watch Ultra, per la presenza, sul lato destro, di una piccola ghiera zigrinata e del corrispettivo pulsante fisico (peccato che il modulo dove sono stati integrato sia leggermente anti-estetico). Esattamente sul lato sinistro, invece, trova posto un piccolo altoparlante per la riproduzione audio, supportato a sua volta dal microfono per la gestione delle chiamate.

Il cinturino è in silicone, un materiale di qualità inferiore rispetto ad altri modelli più costosi, ma comunque più che adeguato in confronto alla spesa finale da sostenere. La larghezza di 22 millimetri è allineata con gli standard a cui siamo abituati, anche la chiusura è molto simile a quelle prevista da Apple con i suoi Watch di nuova generazione. Una volta indossato, l’orologio è leggero ed ergonomico, sudando il silicone può arrecare leggermente fastidio, ma per il resto è decisamente comodo.

Hardware e Estetica

Il display è un componente da 2,01 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione 410 x 502 pixel, completamente touchscreen. Gli input vengono perfettamente recepiti, senza ritardi o rallentamenti di alcun tipo; qualitativamente il pannello, che ricordiamo è completamente a colori, è più che adeguato alla fascia di prezzo del prodotto, con tutte le gradazioni perfettamente rispettate, ed un dettaglio più che discreto. Il suo essere AMOLED si nota, e gli permette di distinguersi dalla massa. La luminosità massima di 1000 nits permette di utilizzarlo senza problemi sotto la luce solare diretta.

IMIKI SF1 ha certificazione IP68 per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere, così da poterlo eventualmente immergere senza pensieri o problemi. La connessione allo smartphone avviene tramite connessione bluetooth 5.3, risultando perfettamente compatibile con qualsiasi device in commercio. Il sistema operativo è estremamente intuitivo e dall’utilizzo semplificato, con widget da poter posizionare sulla homepage, ma anche tanti colori che vano ad enfatizzare le varie misurazioni.

E’ assente un chip GPS integrato, a prescindere da ciò sono oltre 105 le attività tra cui poter scegliere, per la massima variabilità. Sul lato è presente un altoparlante fisico di discreta qualità, che permette la gestione delle chiamate direttamente al polso. Posteriormente, invece, ecco arrivare il sensore ottico per la misurazione del battito cardiaco, di buona precisione, non mancano ovviamente il monitoraggio del sonno, dei passi, delle calorie bruciate, delle distanze percorse e simili. Tra le funzioni da tenere bene a mente troviamo inoltre il controllo della musica direttamente al polso, in questo modo non sarà sempre necessario avere a portata di mano lo smartphone.

La batteria si ricarica tramite l’utilizzo della basetta magnetica inclusa in confezione, permette di godere di una autonomia di circa 15 giorni, dipendentemente dal numero di attività svolte e tanti altri fattori. A prescindere da ciò è una durata complessiva più che valida ed in linea con le aspettative. Tutte le singole misurazioni vengono raccolte direttamente nell’applicazione mobile, Imiki Life, anch’essa molto intuitiva e di facile comprensione per la maggior parte degli utenti; i menù sono perfettamente organizzati, con le informazioni raggiungibili in breve tempo, ed organizzate seguendo un’interfaccia moderna e pulita.

IMIKI SF1 – conclusioni

In conclusione IMIKI SF1 può davvero essere un valido alleato per coloro che sono alla ricerca di uno smartwatch economico, ma non il classico clone cinese, bensì un dispositivo che possa spiccare dalla massa, grazie al suo design elegante ed un bellissimo display AMOLED di alto livello. L’autonomia di 2 settimane non riserva sorprese di alcun tipo.

L’aspetto negativo? forse la qualità del silicone, in quanto la cassa in sé è più che buona, ma al tatto il materiale utilizzato per il braccialetto lascia alquanto a desiderare. Consigliamo di acquistare quasi subito un cinturino differente.