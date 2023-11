Recensione Jimmy BX5 Pro: aspiratore contro acari, allergie e batteri

Jimmy, azienda leader nel settore della produzione di elettrodomestici per la pulizia della casa e non solo, è perfettamente consapevole di quanti batteri ed acari si annidino sui nostri materassi, divani e poltrone, per questo motivo ha deciso di lanciare il Jimmy BX5 Pro, un aspiratore anti-acaro, che protegge gli utenti anche da batteri ed allergie, igienizzando la superficie al 99%. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il prodotto presenta un design accattivante che trasuda modernità e forte attenzione al dettaglio da parte dello stesso produttore, è prevalentemente realizzato in plastica, con materiali di ottima qualità che gli conferiscono un’aura di resistenza e di praticità, con una comoda maniglia superiore che ne facilita l’utilizzo ed il trasporto. Il funzionamento è controllato dai due pulsanti fisici superiori, con una corsa discreta ed un feed tattile apprezzabile, che anticipano il contenitore dello sporco (con filtro annesso). Questa forma allungata termina, nella parte anteriore, con una spazzola anti groviglio con setole morbide capaci di pulire in profondità tessuti e superficie morbide.

Nasce per essere maneggevole ed utilizzabile in aree non particolarmente grandi, di conseguenza ha dimensioni complessivamente contenute, che raggiungono nello specifico 31 x 22 x 40 centimetri, ed un peso che non supera i 2kg. In confezione non si trovano accessori particolari (se non qualche parte sostitutiva), è presente solamente il Jimmy BX5 Pro con il corrispettivo filo per il collegamento alla presa di corrente, ricordando infatti che non è a batteria, quindi non può funzionare in modalità wireless (senza fili).

Hardware e Specifiche

L’acquisto di un aspiratore anti-acaro è fondamentale per gli utenti che sono consapevoli del fatto che gli acari siano sempre presenti, e che anche gli aspirapolvere più potenti non sono in grado di rimuoverli, andando a mettere a repentaglio la nostra salute, come nel caso di allergeni di vario tipo, e batteri. Dalla necessità di una pulizia completa nasce il Jimmy BX5 Pro, capace di eliminare il 99,99% di allergeni e batteri (come certificato dalla Fondazione Allergy UK), da superfici di vario genere: divani, tappeti, poltrone, materassi, peluches e similari.

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente l’ampia spazzola da 245 millimetri di lunghezza, capace quindi di coprire un’area maggiore, oltre che essere brevettata direttamente da Jimmy con setole morbide in lana di nylon ed inserti di gomma. Si tratta di una spazzola motorizzata, dotata quindi di un motore proprio, capace di raggiungere una velocità di rotazione maggiore, che gli permette di battere al meglio la superficie di pulizia, nonostante comunque il Jimmy BX5 Pro possa raggiungere già una potenza massima di 500W.

Indipendentemente dalla superficie, il prodotto riesce ad aspirare anche la polvere, i peli degli animali e residui di cibo, impedendo che eventuali capelli o peli particolarmente lunghi, restino impigliati nella spazzola stessa, data la sua struttura anti-groviglio. La forza di aspirazione non sarebbe nulla se non fosse presente anche un bocchettone particolarmente ampio, essendo di 240 millimetri, permette all’utente finale di aspirare comodamente e rapidamente un letto in soli pochi minuti di utilizzo.

Tutta la sporcizia viene filtrata dal sistema di filtrazione Dual-Cyclone, capace di separare le particelle di polvere direttamente dall’aria, per poi arrivare nel filtro a maglia metallica (con copertura in acciaio inossidabile più forte e resistente), dove vengono isolati alla perfezione le fibre, i capelli e gli stessi acari. Le modalità di utilizzo “strong” e “soft“, dipendono direttamente dal livello di pulizia che gli utenti vogliono effettivamente raggiungere, anche a distanze sufficientemente lontane dalla presa di corrente, grazie al cavo di circa 5 metri.

L’eliminazione del 99,99% degli acari è possibile solo grazie alla sterilizzazione UV-C, nella parte inferiore viene sfruttata la tecnologia ad ultrasuoni per prevenire la nascita e la crescita degli acari (oltre appunto all’emissione di raggi UV), con una pulizia completa senza pericolo per l’uomo (la frequenza è molto più alta di quella percepita dall’essere umano). Onde evitare problemi di vario genere, la luce UV viene emessa solamente quando il dispositivo è in orizzontale ed appoggiato su una superficie, ed è una scelta efficace e molto comoda.

Le parti removibili del Jimmy BX5 Pro possono essere inoltre lavate sotto l’acqua corrente, così da rimuovere ogni traccia di sporco, o evitare quell’odore di cane bagnato caratteristico dei prodotti utilizzati per aspirare i peli degli animali. Discorso diverso per il corpo centrale che invece non è assolutamente impermeabile.

Esperienza d’uso

Dopo aver testato Jimmy BX5 Pro per diverse settimane, possiamo dire di essere rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità del prodotto, in primis per i materiali costruttivi, nonostante comunque sia in vendita a soli 109 euro, appare sin da subito come di qualità superiore e denota una grande attenzione al dettaglio da parte del produttore. L’impugnatura è comoda ed ergonomica, i pulsanti fisici sono facili da premere ea distanza corretta per mani di ogni tipo.

Il serbatoio da 0,5 litri ha una capienza più che sufficiente per settimane di pulizia, anche se dipende molto dalla frequenza di utilizzo, è facilmente svuotabile e l’accesso alle varie parti smontabili è davvero alla portata di tutti. La presenza del filtro metallico è la ciliegina sulla torta per una pulizia sicura al 100% e completa, la potenza di 500W è più che sufficiente per la maggior parte delle necessità dei consumatori, sebbene comunque Jimmy abbia anche modelli più potenti, nel caso in cui ne abbiate bisogno. La rumorosità massima, come potete sentire dal video allegato, non è eccessiva, infatti non supera i 75 dBA, riuscendo ad utilizzarlo senza problemi anche durante le ore notturne.

L’assenza di una batteria integrata non pregiudica le prestazioni finali, grazie al cavo lungo 5 metri, e comunque alla necessità di utilizzare il prodotto in aree ridotte, in genere vicine alle prese di corrente, come i divani, i letti, le poltrone, le tende e similari. Le due modalità di potenza, con sterilizzazione UV e ultrasuoni, offrono la giusta versatilità per ogni situazione; in confezione, per una longevità maggiore senza dover ricorrere all’acquisto di accessori sostitutivi, è presente anche un filtro MIF aggiuntivo.

Jimmy BX5 Pro – conclusioni

In conclusione Jimmy BX5 Pro è l’alleato ideale per proteggere la propria famiglia da acari, allergeni e batteri, essendo così sicuri di poter dormire sonni tranquilli protetti da ogni genere di intruso. I suoi punti di forza sono sicuramente il prezzo di soli 109 euro (lo potete acquistare qui su Amazon), l’estrema maneggevolezza con un peso ridotto, la potenza di aspirazione, la spazzola che offre una battitura profonda ed il filtro metallico (oltre ovviamente alla sterilizzazione vera e propria).

Dall’altro lato della medaglia abbiamo solamente sentito l’assenza di una luce LED nella parte anteriore, utile per illuminare l’area di pulizia, comunque ampissima.