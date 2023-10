Recensione Logitech MX Keys S – la migliore tra le tastiere bluetooth compatte

Logitech MX Keys S è la tastiera di riferimento per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto di ottima qualità generale, con materiali di livello e tantissime funzioni software altamente personalizzabili. Il prezzo di vendita di 129 euro circa ne giustifica perfettamente l’acquisto, ma vediamola meglio con la recensione approfondita.

Estetica e Design

Esattamente alla pari di tutti gli ultimi prodotti Logitech, anche la suddetta è realizzata con un minimo dell’11% di plastica riciclata post-consumo, a cui si aggiunge la piastra di alluminio interna realizzata con energia rinnovabile, tutto atto a sottolineare il grandissimo impegno da parte di Logitech per migliorare l’ambiente. Da un punto di vista puramente estetico, il nuovo modello è esattamente identico alla generazione precedente, non sembrano essere presenti differenze degne di sorta: manca la possibilità di regolare inclinazione, con esattamente la stessa disposizione.

Le dimensioni sono ridotte, in confronto a quanto siamo abituati a trovare altrove, raggiungendo 131,63 x 430,2 x 20,5 millimetri, ed un peso che comunque si aggira attorno agli 810 grammi. I materiali utilizzati sono, come anticipato, di ottima qualità, rendendola robusta ed affidabile anche durante le fasi di trasporto. In confezione trova posto il ricevitore USB Logi Bolt, un piccolissimo ricevitore wireless da collegare alla porta USB, che amplia di molto l’usabilità del prodotto, di dimensioni 18,4 x 14,4 x 6,6 millimetri, ed un peso di soli 2 grammi.

Specifiche e Prestazioni

Logitech MX Keys S è una tastiera completa, ovvero con tastierino alfanumerico, dotata di retroilluminazione automatica, in grado di regolarsi in relazione alla luce dell’ambiente, ma comunque perfettamente visibile anche in una stanza dall’illuminazione importante. I tasti sono a membrana con una sagomatura centrale che facilita il posizionamento del dito, ed indubbiamente velocizza le operazioni di scrittura da parte dell’utente; le dimensioni sono allineate con le aspettative, e risultano essere perfettamente distanziati tra loro, risultano più che adeguati anche per gli utenti con le mani relativamente piccole. Il feedback tattile è lievissimo, infatti nasce come tastiera da utilizzare in ufficio, e di conseguenza Logitech ha giustamente pensato di ridurre al massimo la rumorosità che potrebbe arrecare fastidio a chi vi circonda (e ci riesce benissimo), rimuovendo tutta la soddisfazione che solo le tastiere meccaniche riescono a dare.

Il plus risulta essere sempre il software, fulcro di tutta l’esperienza dei prodotti Logitech, pronto a permettere una profondissima personalizzazione, tra cui troviamo la programmazione di determinati tasti del prodotto, così da cucirla alla perfezione secondo le proprie esigenze. La tastiera è perfettamente compatibile con Windows e macOS, grazie prima di tutto al collegamento bluetooth (e la possibilità di memorizzare fino ad un massimo di 3 dispositivi), estesa dalla presenza di Logi Bolt, il ricevitore wireless di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Essendo una tastiera bluetooth, integra una batteria non removibile e ricaricabile direttamente tramite la porta USB-C, dall’eccellente autonomia: senza retroilluminazione secondo Logitech dovrebbe durare anche 5 mesi, più realisticamente si giunge ad oltre un mese di utilizzo, senza preoccuparsi di nulla (ed è una autonomia eccellente).

Logitech MX Keys S – conclusioni

In conclusione Logitech MX Keys S cambia molto poco dalla generazione precedente, riesce ad apportare piccole migliorie, ma la base di partenza era talmente elevata tanto da rendere impossibile fare di meglio. Il prodotto è il top di gamma che tutti dovrebbero avere se sono alla ricerca di una tastiera compatta bluetooth, forse si sarebbe potuto osare maggiormente con un restyling grafico che invece non c’è stato. Per il resto, il software è il plus assoluto capace di rendere unici tutti i prodotti dell’azienda.