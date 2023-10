Recensione Logitech MX Anywhere 3S – un compatto mouse top di gamma

Logitech MX Anywhere 3S è la versione aggiornata di uno dei migliori smartphone bluetooth in circolazione, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, con piccole migliorie rispetto alla generazione precedente, ed un prezzo di vendita finale che si aggira attorno ai 103 euro. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Fortissima attenzione alla sostenibilità da parte di Logitech, con la scelta di un package composto da materiali riciclati e perfettamente riciclabili. Stesso discorso per quanto riguarda la plastica utilizzata per il design del prodotto, con un minimo del 61% proveniente da plastica riciclata post-consumo. Da un punto di vista puramente estetico il prodotto sembra essere praticamente identico al modello precedente, con 6 tasti programmabili e la rotellina MagSpeed posizionata al centro.

Relativamente piccolo, se considerate che raggiunge 100,5 x 65 x 34,4 millimetri con un peso di 99 grammi, è in vendita sul mercato in tre differenti colorazioni. I materiali utilizzati sono solidi ed affidabili, è comodo da utilizzare anche per lunghe sessioni di lavoro ed eleva alla massima potenza la portabilità generale. L’unico difetto? non esiste una variate specifica per i mancini.

Specifiche e prestazioni

Nella parte inferiore trova posto un sensore ad alta precisione Darkfield, con valore nominale di 1000 DPI, ma possibilità di settarlo tra un minimo di 200 DPI, fino ad un massimo di 8000 DPI con incrementi di 50 DPI. E’ un mouse assolutamente preciso e sensibile, decisamente migliore rispetto alla generazione precedente, facilmente utilizzabile per operazioni molto delicate, o che richiedono una precisione superiore al normale, come ad esempio il gaming. Ottima la disposizione dei tasti programmabili, con possibilità di approfittare dello scorrimento orizzontale, raggiungibile mediante il mantenimento della pressione sul tasto di sinistra, e variazione nella modalità di utilizzo dello scroller. Ciò che fa indubbiamente la differenza è il software, il quale offre una maggiore personalizzazione: velocità dello scorrimento, smart shift con sensibilità, forza di scorrimento o direzione di scorrimento, sino ad arrivare alla personalizzazione dei singoli pulsanti. Un plus che eleva tutti i mouse Logitech su un nuovo livello.

Il click dei due tasti è preciso ed affidabile, più silenzioso della generazione precedente, quasi al livello dell’MX Master 3S. Il mouse è compatibile via bluetooth fino a 3 dispositivi in memoria (grazie allo switch presente nella parte inferiore), oppure via wireless mediante la Logi Bolt (non inclusa in confezione). La batteria è un componente da 500mAh, con ricarica via USB type-C presente nella parte anteriore, ed una autonomia che varia in relazione ai tempi di utilizzo, ma può tranquillamente raggiungere anche i 70 giorni consecutivi (supporta ricarica rapida, con solo 1 minuto di collegamento si utilizza il device per 3 ore).

Logitech MX Anywhere 3S – conclusione

In conclusione Logitech MX Anywhere 3S lo possiamo definire come il compatto mouse top di gamma, un dispositivo che migliora sensibilmente la sensibilità e la precisione del puntatore, mantenendo quasi inalterate tutte le ottime specifiche della generazione precedente. Un piccolo/grande cambiamento che ci porta a consigliare assolutamente questo modello, ma non l’upgrade da uno all’altro, sebbene comunque i prezzi attuali segnino una differenza di circa 30 euro tra i due prodotti (ed il listino del nuovo è cresciuto di circa 7 euro).