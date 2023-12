Recensione WD_BLACK SN850P: SSD NVMe™ per PS5®

In un mondo sempre più digitalizzato, in cui le copie fisiche dei giochi stanno lentamente scomparendo, è fondamentale disporre sempre di spazio a sufficienza sulla propria console, ecco quindi che oggi vi parliamo di WD_BLACK SN850P, un SSD NVMe realizzato in licenza per PS5 da Western Digital. Scopriamolo assieme nella recensione completa.

Design e Estetica

La serie WD_Black dell’azienda è pensata per i gamer, ovvero tutti gli utenti che sono alla ricerca di prodotti che possano migliorare le prestazioni dei prodotti dediti al gioco, dopo avervi raccontato della versione per Xbox Series X, con WD_BLACK SN850P parliamo appunto di un SSD esterno che andrà ad espandere la memoria interna della PS5.

Disponibile in tre configurazioni differenti, da 1 a 4TB, con prezzi che partono da 136,99 euro, presenta il classico design della serie, con questo stile aggressivo molto bello da vedere e da toccare (anche se effettivamente non lo si vedrà, perché all’interno della PS5), realizzato con materiali di qualità assoluta, atti a conferirgli una certa robustezza ed affidabilità generale. Sulla superficie non sono ovviamente presenti interruttori o quant’altro, da un lato trovano posto i PIN di collegamento alla console, mentre dimensionalmente raggiunge 80 x 24,46 x 9,989 millimetri di spessore, con un peso di 30,4 grammi.

Hardware e Specifiche

WD_BLACK SN850P deve essere inserito fisicamente nella PS5, la procedura è tutt’altro che difficile, l’unica complicazione riguarda la rimozione della cover, per la quale bisogna prestare attenzione a non rigarla (come accade a molti). Una volta installato, grazie alla licenza Sony PS5, verrà riconosciuto in automatico ed in pochi secondi sarà possibile installare giochi e contenuti.

Tecnicamente è un SSD M.2 NVMe, il modello corrente presenta dissipatore di calore ottimizzato, così da mantenere la temperatura interna sempre ridotta (entro comunque il limite operativo di 85°C), proponendo comunque ottime velocità di lettura e scrittura. Dati alla mano può raggiungere fino a 7300MB/s in lettura sequenziale, per scendere a 6300MB/s in scrittura sequenziale, appoggiandosi sull’interfaccia PCIe Gen4x4.

La comodità sta nel dover spostare tutti i titoli dalla console, in automatico il sistema va a memorizzarli sul suddetto SSD, ma nel caso in cui vogliate farlo, vi diamo un’idea della sua velocità: ad esempio abbiamo provato a trasferire God of War Ragnarok, che ricordiamo pesa all’incirca 230GB, il trasferimento si è completato correttamente in un tempo che oscilla tra i 3 ed i 4 minuti. Per il resto, nelle varie prove con titoli molto pesanti, ad esempio Jedi Survivor, non abbiamo mai notato difficoltà di alcun tipo, anche i tempi di caricamento sono perfettamente allineati con quanto offerto dall’SSD tradizionale.

WD_BLACK SN850P – conclusioni

In conclusione WD_BLACK SN850P è l’SSD perfetto per espandere la memoria interna della propria console di Sony, un prodotto che, grazie al dissipatore integrato, non scalda e di conseguenza non riduce mai le performances effettivamente raggiunte, che risultano essere perfettamente allineate con gli standard dell’SSD integrato, sia nel trasferimento, che nell’esecuzione o nell’apertura dei contenuti.

L’installazione non è intuitiva, a causa sopratutto della leggera difficoltà nella rimozione della cover, per il resto bastano pochissimi minuti per installarlo all’interno della singola console. Il prezzo, considerando che parte da 136,99 euro, lo riteniamo più che adeguato per un prodotto che vuole fungere da accessorio, spesso essenziale, per il consumatore finale che non vuole continuare ad installare e disinstallare i giochi presenti sulla PS5 a causa di mancanza di spazio.