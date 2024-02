Sony PlayStation licenzia 900 dipendenti: ecco perché

In queste ultime giornate del mese di Febbraio 2024, arriva una bruttissima notizia dall’Oriente, infatti Sony PlayStation sarebbe in procinto di licenziare oltre 900 dipendenti, con la conseguente chiusura di uno dei suoi team di sviluppo: London Studio.

I licenziamenti, stando a quanto annunciato, comprenderanno anche innumerevoli altri team sparsi per il mondo, tra cui spiccano Firesprite, Guerrilla e Insomniac Games, passando poi per Naughty Dog e team più specifici interni. La conferma arriva da un accorato messaggio di Jim Ryan a tutto lo staff, sottolineando che “dopo un’attenta riflessione, durata anche diversi mesi, è emersa la necessità di apportare dei cambiamenti per cercare di continuare a far crescere l’attività, concentrandoci sulla sostenibilità a lungo termine, ciò ci ha portato a dover razionalizzare le risorse per riuscire a garantire il continuo successo“.

Sony PlayStation: il messaggio è molto chiaro

Tutto ciò ha portato l’azienda ad una amarissima decisione, ridurre l’organico di 900 persone che, dati alla mano, rappresentano circa l’8% dell’intera forza lavoro. I licenziamenti non riguarderanno solamente una parte del mondo, ma saranno dislocati all’incirca in tutte le aree di pertinenza, come Giappone, APAC, EMEA e Americhe.

Non rappresenta a conti fatti un fulmine a ciel sereno, è da tempo noto quanto il mercato videoludico sia in estrema difficoltà, basti pensare che nel corso del 2023 anche Xbox è stata costretta a licenziare oltre 1900 dipendenti, oppure la stessa Embracer, una delle realtà più grandi al mondo, ha apportato tagli importantissimi. A sfavore di Sony PlayStation depone anche un anno davvero scarsissimo in termini di esclusive.