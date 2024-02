Apple: nuovi MacBook Air potrebbero arrivare a marzo

Il mese di marzo sarà ricco di novità per i fan della mela morsicata. Apple terrà un evento speciale nel corso del mese in cui svelerà una serie di prodotti molto attesi. Se fino a qualche tempo fa si pensava che sarebbero stati presentati solo nuovi iPad, ora sappiamo che potrebbe arrivare anche dell’altro. Che cosa? Ovviamente, la nuova generazione di MacBook Air! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, gli analisti prevedono l’arrivo di due nuovi modelli di MacBook Air nel corso del 2024. Se da una parte ci sono ancora pareri discordanti sulla loro data di debutto, si sta sempre più consolidando la possibilità del loro arrivo insieme agli iPad nel corso del mese di marzo. Cosa avranno di speciale i nuovi portatili?

Apple: i nuovi MacBook Air punteranno tutto sulle performance

I MacBook Air hanno subito un rinnovamento del design da poco, di conseguenza, non bisogna aspettarsi che la prossima generazione porti novità per quanto riguarda l’estetica. Ciò che sappiamo è che Apple lancerà due nuovi modelli del portatile, uno con display da 13 pollici e uno con display da 15 pollici. A quanto pare, la novità principale dei dispositivi sarà l’upgrade del chip interno. Entrambi, infatti, monteranno il nuovo chip M3 presentato qualche mese fa. Questo garantirà ai dispositivi delle performance davvero incredibili. Non sappiamo se, oltre a questa, arriveranno anche altre novità.

Ricordiamo che Apple non ha ancora confermato la data del suo evento speciale. Se le informazioni fornite dagli analisti sono corrette, i primi annunci ufficiali inizieranno ad essere inviati nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.