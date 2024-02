Apple terrà un evento speciale a marzo?

Marzo si prospetta essere un mese ricco di novità per la mela morsicata. È atteso, infatti, l’arrivo di una serie di nuovi prodotti di cui si parla da molto tempo. C’è chi crede che Apple terrà un evento speciale nel corso del mese di marzo per presentarli tutti. Sarà davvero così?

Se prima Apple presentava i suoi prodotti di punta quasi esclusivamente tramite eventi speciali, negli ultimi anni non sono state poche le occasioni in cui l’azienda ha preferito annunciarli al mondo tramite un comunicato stampa. Cosa accadrà questa volta?

Apple: tutti i prodotti attesi a breve

Sono molti, i prodotti che Apple potrebbe presentare a breve, primi tra tutti i nuovi iPad Pro. Ma non solo, la casa potrebbe svelare anche due nuovi modelli di iPad Air, nuovi MacBook Air, nuove colorazioni per iPhone 16 e 16 Pro e, addirittura, potrebbe dare nuove interessanti informazioni sull’arrivo di Vision Pro in nuovi paesi. Ovviamente, non sappiamo se tutto ciò verrà annunciato a marzo. Ciò che è certo è che se Apple intende annunciare anche solo la metà di questi prodotti a breve, non ci sono dubbi sul fatto che terrà un evento speciale per mostrarli nel dettaglio.

Ricordiamo che l’aggiornamento che gli iPad Pro subiranno con la nuova generazione sarà tra i più consistenti mai visti. Le probabilità che Apple decida di dedicargli un evento sono davvero molto alte. Se poi, insieme a questi ci saranno anche le altre novità citate allora bingo. La verità si scoprirà a breve. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com