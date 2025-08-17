Vi hanno assegnato 1,9 milioni di euro: occhio alla truffa online

Avete ricevuto una strana e-mail in cui vi viene comunicato che vi è stata assegnata un’ingente somma di denaro? Non fatevi prendere dall’entusiasmo e non fate scelte affrettate. Quello che apparentemente può sembrare un grosso colpo di fortuna altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Scopriamo insieme come difendersi al meglio.

Non è la prima volta che parliamo di truffe di questo tipo. Sono molti i malintenzionati del web che mettono in scena finte vincite o finte donazioni per invogliare povere vittime a cadere nel tranello. Riconoscerlo in tempo è fondamentale per evitare di passare un brutto quarto d’ora.

Truffa della finta donazione: come riconoscerla

Come già accennato, la truffa di cui pariamo si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto può variare e in alcuni casi è del tutto assente. Il messaggio può anch’esso variare, ma solitamente è qualcosa del tipo: “Sono lieto di informarvi che la nostra società di investimento vi ha assegnato una donazione di 1,9 milioni di euro. Questo gesto è espresso in buona fede e con l’intento di offrirvi un supporto significativo. Vi preghiamo di confermare il vostro interesse, cosi da potervi fornire i dettagli necessari e avviare la procedura il prima possibile”. Non c’è bisogno di dire che rispondendo al messaggio ci si interfaccia direttamente con i malintenzionati che faranno di tutto per estrapolare dati e soldi alla vittima.

Per quanto la storia possa essere poco credibile, molti, in preda alla disperazione o semplicemente perché ingenui, tendono a credere che il messaggio sia autentico. Se il contatto ambiguo via e-mail non è bastato a fermarvi e avete iniziato la conversazione e siete alle prime richieste di dati/denaro da parte dei malintenzionati, il consiglio è quello di interrompere prontamente i contatti e di non comunicare nessun dato sensibile. Solo in questo modo sarete al sicuro dal tranello. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.