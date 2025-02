Hai vinto un premio Esselunga: attenzione all’e-mail truffa

Avete ricevuto un’e-mail dove vi viene comunicato che siete stati scelti per partecipare ad un sondaggio di Esselunga dove è possibile vincere una serie di premi gratis? Per quanto la proposta possa sembrare allettante non fatevi trarre in inganno. Ciò che avete davanti altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Scopriamo insieme come fare per difendersi.

Non è la prima volta che malintenzionati del web decidono di sfruttare il nome della nota catena di supermercati per fabbricare tranelli online. Riconoscere la truffa è fondamentale per evitare di trascorrere un brutto quarto d’ora.

Truffa del premio Esselunga: come riconoscerla

La truffa si sta diffondendo esclusivamente via e-mail. L’oggetto può variare, ma solitamente è qualcosa del tipo: “Richiedi il tuo premio oggi!“. All’interno è possibile leggere il seguente messaggio: “Rispondi a poche domande per avere la possibilità di vincere un nuovissimo premio. Il tuo prezioso feedback gioca un ruolo cruciale nell’elevare l’esperienza Esselunga. Dedica un momento per completare un breve sondaggio di 2 minuti e potresti essere idoneo per un fantastico premio. Condividi con noi i tuoi pensieri genuini – la tua opinione fa la differenza!“. Ovviamente non manca allegato il link che rimanda ad un sito dove, dopo aver risposto ad alcune domande, viene comunicata la vincita del premio. Per riscattarlo, però, è necessario inserire alcuni dati personali, compresi quelli della carta di credito. Se si inseriscono non si riceverà nessun premio, anzi i dati verranno rubati e utilizzati a scopi illeciti.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Basta guardare l’indirizzo e-mail dal quale arriva il messaggio per rendersi conto di come non sia affiliato in nessun modo ad Esselunga. Attualmente, la nota catena di supermercati non ha attiva nessuna iniziativa promozionale che prevede la vincita di premi a fronte della risposta ad un sondaggio. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata si tratta al 100% di truffa. Il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali gli aggiornamenti a riguardo.