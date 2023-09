Ritorna la truffa e-mail della carta regalo da 1000 euro

Avete ricevuto un’e-mail in cui vi viene proposta una carta regalo del valore di 1000 euro? Per quanto la proposta possa sembrare allettante, non fatevi prendere dall’euforia di cliccare su link sospetti. Ciò che avete davanti è un tentativo di truffa bello e buono! In questo articolo andiamo a scoprire insieme come fare per proteggersi!

Truffe e-mail di questo tipo girano da diversi mesi. Dopo un periodo in cui i malintenzionati si sono focalizzati su tranelli di altro tipo, in questi giorni, pare che siano tornati all’attacco con quella che è stata definita da molti come la “truffa della carta regalo da 1000 euro”. I malintenzionati sfruttano nomi di grandi aziende per far credere alle vittime di aver vinto un credito da spendere nei loro negozi. Non cadere nella trappola è fondamentale per non farsi rubare dati e soldi!

Truffa della carta regalo da 1000 euro: ecco come proteggersi

Come già accennato, le e-mail truffa di questo tipo sono molteplici. A prescindere dal nome dell’azienda che i truffatori decidono di utilizzare per mettere in atto il tranello, il testo dell’e-mail è quasi sempre il seguente:

“Congratulazioni! Il tuo indirizzo email é stato selezionato tra i 99.000 iscritti a questa Newsletter per vincere adesso una carta regalo per (nome azienda famosa) del valore di 1000€! L’offerta é valida soltanto questa settimana. Approfittane cliccando subito. Questa operazione è strettamente limitata e accessibile solo alle persone selezionate! La possibilità di vincita è nelle tue mani: per te una carta regalo per (nome azienda famosa) da 1000€. Ci congratuliamo con te! Stefania, Assistenza e Servizio Clienti”

Allegato all’e-mail, ovviamente, non manca il link che rimanda ad un sito che ricorda quello dell’azienda. All’interno di questo, viene richiesto alla vittima di rispondere ad alcune domande e di aggiungere i propri dati personali, compresi quelli della carta di credito, per ricevere la carta regalo. Se si inseriscono le informazioni richieste non si riceve nessun premio anzi, queste vengono usate a scopo illecito!

Riconoscere tranelli di questo tipo è molto semplice. Innanzitutto l’e-mail arrivano sempre da indirizzi di posta elettronica composti da caratteri e numeri a caso. Il testo è molto spesso scritto in un italiano approssimativo ed è sempre presente un link che i truffatori incitano a cliccare. Ricordiamo che tutte le comunicazioni in merito a concorsi a premi di aziende famose vengono promossi tramite i canali ufficiali delle stesse e mai tramite canali di terzi. Se siete venuti a contatto con un’e-mail come quella citata sopra, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.