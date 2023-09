Google Podcast sarà dismesso nel 2024

Google ha appena annunciato che chiuderà la sua app Podcasts nel 2024. Questa mossa rientra nel più ampio progetto di transizione per spostare i suoi ascoltatori di streaming su YouTube Music. La società all’inizio di quest’anno aveva infatti annunciato che YouTube Music avrebbe iniziato a supportare i podcast negli Stati Uniti, per poi espandere questa possibilità a livello globale entro la fine dell’anno.

Il passaggio da Google Podcast a YouTube Music

Inoltre, sempre di recente, Googlr ha dichiarato che avrebbe aggiunto la possibilità per i podcaster di caricare i propri feed RSS su YouTube sempre entro la fine del 2023. Ora Google ci fa capire di avere intenzione di investire ancora di più nell’esperienza podcast su YouTube Music e di renderlo più fruibile per gli appassionati di podcast.

La decisione dell’azienda rispecchia il modo in cui le persone stanno già utilizzando i diversi servizi. Secondo recenti indagini di mercato infatti, circa il 23% degli utenti settimanali di podcast negli Stati Uniti afferma che YouTube è il servizio utilizzato più frequentemente, contro solo il 4% per Google Podcasts.

Per aiutare gli utenti nella transizione a YouTube Music, la società offrirà agli utenti di Google Podcast uno strumento di migrazione e la possibilità di aggiungere feed RSS di podcast alla loro libreria YouTube Music, inclusi programmi che non sono attualmente ospitati dalla piattaforma. Questi strumenti di migrazione non sono ancora disponibili ma verranno elaborati nelle prossime settimane e mesi prima di essere distribuiti a tutti gli utenti.

Inoltre, Google supporterà anche la possibilità di scaricare un file OPML delle proprie iscrizioni ai programmi da Google Podcasts, che potrà caricare su qualsiasi app che supporti l’importazione se non desidera spostarsi su YouTube Music.

Google continua dunque a rinnovarsi e ad eliminare tutti i prodotti più vecchi nel tentativo di rendere YouTube Music sempre più un concorrente di Spotify, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme streaming attuali.

Foto di Firmbee da Pixabay